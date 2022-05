María Sevilla, ex presidenta de Infancia Libre y ahora indultada por el Gobierno de PSOE-Podemos tras ser condenada por un delito de sustracción de menores, recomendó a la formación morada, de la que era colaboradora, que el Congreso de los Diputados fijara un día contra el abuso infantil.

De ello hay constancia en el Diario de Sesiones de la Comisión de Derechos de la Infancia de la Cámara Baja, donde Sevilla compareció a propuesta de Podemos el 14 de marzo de 2017 para informar sobre una «propuesta para la detección, prevención, atención e intervención de abuso sexual infantil intrafamiliar y maltrato infantil intrafamiliar».

«Proponemos un día dedicado al abuso sexual infantil en el Congreso, en las instituciones, en los colegios y en los institutos para que se hable tanto del abuso sexual como de su prevención y detección, naturalmente adaptado a las edades, que podría ser el 19 de noviembre, ya que ese día se considera mundialmente el Día del niño y de la niña», manifestó Sevilla.

La intención de esta condenada por sustracción de menores era que Podemos promoviese que «estos días se puedan hacer manifestaciones en la calle; que el Congreso dé una especial importancia a este día y a los niños y niñas; que vengan profesionales y puedan explicar las situaciones que están viendo y con las que se están encontrando e incluso con relatos de adultos héroes que sean capaces de contar todo lo que les pasó», señaló.

En marzo de 2019, justo tras la detención de María Sevilla por la Policía, el entonces secretario general de los morados y diputado, Pablo Iglesias, manifestó que «esta señora nunca fue de Podemos, no estuvo en Podemos, no tuvo sueldo ni cargo en Podemos». Sin embargo, la que era presidenta de la asociación Infancia Libre sí que mantenía estrecha relación con el partido.

Tal y como publicó OKDIARIO, Sevilla llegó a justificar el incumplimiento de las resoluciones judiciales para la custodia compartida de su hijo mayor por las «relaciones profesionales» con el partido que lideraba Pablo Iglesias. Esto le permitió separar al niño de su padre, poniendo 330 kilómetros de por medio y obligando al juzgado a dictar nuevas normas para reglar las visitas del progenitor, que nunca se materializaron.

La colaboradora de Podemos no sólo secuestró a su hijo de 11 años y a una segunda hija de 6 a los que mantuvo sin escolarizar, ambos encerrados en una casa abandonada y aislada para que la policía no los pudiese encontrar. Además, María Sevilla orquestó una argumentación para no cumplir con las resoluciones judiciales basada precisamente en las justificaciones «profesionales» que le daba el partido de Iglesias.

Este periódico mostró el documento con el que Sevilla justificó judicialmente la imposibilidad de cumplir con las medidas judiciales de custodia del niño y de permitir a su hijo mantener la relación con su padre. El escrito reflejaba cómo la ex presidenta de Infancia Libre esgrimió ante el Juzgado su «relación profesional para el Grupo Político Podemos». Esta prueba desmontó el argumento sostenido entonces -y todavía hoy- por responsables del partido morado. Según ellos, María Sevilla no les asesoró en temas de infancia.