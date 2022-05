Rafael Marcos, padre del niño que secuestró María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y al que mantuvo aislado en un pueblo de Cuenca durante poco más de un año, ha valorado para OKDIARIO el indulto parcial concedido a la madre de su hijo, María Sevilla, condenada por secuestro parental a dos años y cuatro meses de prisión, ahora reducida por un indulto parcial. Marcos asegura que «es una vergüenza, que llevo diciéndolo desde que ella pidió el indulto y nadie me ha hecho caso. Y que con este indulto, lógicamente se está levantando la mano y ese da el mensaje de ‘haz lo que quieras porque no te ha ocurrido nada’». El padre del niño dice que de momento no sabe qué puede hacer «porque todavía no he podido hablar con mi abogada, veremos qué podemos hacer».

Este indulto supone un problema añadido y es que «ella puede restablecer la patria potestad» y, por tanto, tener acceso a visitas. El pequeño tiene 14 años y recibe tratamiento psicológico por todo lo acontecido y el tiempo que su madre lo tuvo sin escolarizar ni en contacto con otros niños, algo más de un año.

Pedro Sánchez publicaba la concesión del indulto parcial a la presidenta de María Sevilla, que fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores. El indulto rebaja esta pena a dos años de cárcel, en contra del criterio del juez y del fiscal, tal y como El Boletín Oficial del Estado (BOE) se despertaba con una sorpresa esta mañana cuando el Gobierno depublicaba la concesión del indulto parcial a la presidenta de Infancia Libre , que fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de sustracción de menores. El indulto rebaja esta pena a dos años de cárcel, en contra del criterio del juez y del fiscal, tal y como adelantó OKDIARIO . También le conmuta la inhabilitación para ejercer la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Pilar Llop. La ministra considera que existen «razones de justicia y equidad» para rebajar la pena a la presidenta de Infancia Libre. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, en el que queda constancia de que el indulto parcial lo ha concedido la ministra de Justicia,. La ministra considera que existenpara rebajar la pena a la presidenta de Infancia Libre.