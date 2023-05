Pumpido abre la campaña: admitirá los recursos de Chaves y Griñán contra la sentencia de los ERE

El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, admitirá a trámite los recursos de amparo presentados por los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, junto a los otros 12 condenados por el caso ERE, antes de las elecciones generales del 23 de julio convocadas este lunes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. «Nos vamos a pronunciar, de manera favorable, la próxima semana porque ya están los informes redactados», añaden fuentes internas del órgano. Así, el tribunal de Garantías desobedece la regla no escrita de evitar pronunciamientos sobre asuntos de especial transcendencia política en fechas próximas a los comicios.

La Sala debatirá el próximo 5 de junio, la admisión a trámite de los recursos presentados por los condenados socialistas. Fuentes del Constitucional señalan que aunque no habrá unanimidad habrá una resolución favorable para los demandantes. Y es que, explican, el asunto ha recaído en la magistrada de izquierdas Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Constitucional y premiada en 2012 con la medalla de Andalucía por el propio Griñán, que ya tiene redactados los informes.

Desde el órgano señalan que el primer recurso «se presentó en octubre, hace casi nueve meses, y no queremos paralizarlo más». Se escudan en que dilataron la decisión en los comicios del 28 de mayo porque «no parecía procedente que la semana justo anterior a las elecciones municipales en Sevilla se fuera a resolver ese tema, pero otra cosa es que lo aplacemos a después de julio». Lo cierto es, señalan otras fuentes del Constitucional, que «al ser una resolución favorable beneficiaría al propio Sánchez que es quien ha tomado el poder en el órgano de Garantías».

Cabe recordar que a primeros de marzo el Tribunal Supremo ya rechazó el incidente de nulidad que presentaron todos ellos contra las sentencias que confirmaban sus condenas. Alegaban una supuesta vulneración de derechos fundamentales porque, según sus defensas, se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por la anticipación del fallo de la sentencia en julio de 2022, dado que el contenido de la resolución no se hizo público hasta septiembre del año pasado, cuando se incorporó el voto particular que emitieron las dos magistradas de izquierdas, Ana María Ferrer García y Susana Polo García, que entendían que Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a Empleo –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar– debieron haber sido absueltos.

En el caso de Griñán, sus abogados también alegaron el incidente de nulidad porque consideraron que no se había dado respuesta a determinadas cuestiones planteadas. Unas alegaciones que se vuelven a dar en el recurso de amparo ante el Constitucional de un Griñán que sigue en su casa tras alegrar un cáncer de próstata que los tribunales le están permitiendo tratarse fuera de prisión.

Sortea la prisión

Han pasado ya casi nueve meses desde que Griñán fue condenado en firme y todavía no ha pisado la cárcel. El pasado jueves, una médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) emitió un informe en el que consideraba que tiene una «enfermedad muy grave», que necesita un «apoyo familiar y social» y que desde prisión tendría «dificultades» para acudir a urgencias en caso de necesitarlo.

El condenado Griñán padece un adenocarcinoma de próstata de «alto riesgo», según el citado informe, que recuerda que aunque ha finalizado el tratamiento de radioterapia, continúa con el tratamiento hormonal. En este sentido, el IML considera que «se desconoce» la evolución del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, otros forenses judiciales han analizado el informe clínico del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía y del PSOE en exclusiva para OKDIARIO y aseguran que no tiene metástasis, padece cáncer de próstata con un «buen pronóstico» y no es un enfermo terminal. Por tanto, concluyen que se trata de un enfermo con «un tratamiento totalmente compatible con su estancia en prisión». El histórico dirigente del socialismo español está condenado en firme a seis años de cárcel por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados.

Condena

El Supremo ratificó en septiembre la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a Griñán a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada y a nueve años de inhabilitación al también ex presidente de la Junta y del PSOE Manuel Chaves.

El Supremo confirmó que los gobiernos de Chaves y Griñán, que ejercieron el poder en Andalucía durante 23 años de forma ininterrumpida, pusieron en marcha una fórmula ágil para acallar el descontento social y pagar las prejubilaciones de 6.000 empleados víctimas de la crisis industrial que azotó Andalucía a finales de los años 90. El sistema pretendía eludir los férreos controles de la Intervención General, que anteriormente había puesto reparos al modo de reparto del dinero. La sentencia de la Audiencia de Sevilla calificó ese sistema de «fraudulento» e «ilegal» porque provocó un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones distribuidos con el propósito de garantizar la «paz social».