Los forenses alejan a Griñán de la cárcel: padece una «enfermedad muy grave» y necesita «apoyo familiar»

José Antonio Griñán se aleja de prisión. La médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) que ha emitido su informe considera que tiene una «enfermedad muy grave», que necesita un «apoyo familiar y social» y que desde prisión tendría «dificultades» para acudir a urgencias en caso de necesitarlo. Son algunas de las conclusiones del informe forense, al que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía.

José Antonio Griñán padece un adenocarcinoma de próstata de «alto riesgo», según el citado informe, que recuerda que aunque ha finalizado el tratamiento de radioterapia, continúa con el tratamiento hormonal. En este sentido, el IML considera que «se desconoce» la evolución del ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, condenado a prisión por el caso ERE.

El informe forense también asegura que tendrá revisiones médicas entre junio y septiembre, y que, por ello, persiste la consideración de encontrarnos ante una enfermedad «muy grave» pendiente de «incierta evolución».

Sobre el tratamiento, el IML afirma que se han producido efectos secundarios derivados de la radioterapia, además de otros posibles efectos derivados de la propia enfermedad que padece Griñán. Por ello, explica, se ha de recurrir a servicios hospitalarios externos a la risión para el tratamiento de su enfermedad y esto «necesita una vigilancia estrecha».

Por ello, el IML pone de manifiesto con este informe las «dificultades» que tendría José Antonio Griñán para acudir a urgencias desde la cárcel. Además, considera que «una enfermedad de esta entidad necesita todos los recursos disponibles» que tenga Griñán a su alcance, lo que implica «un apoyo familiar y social».

Tres días

La Audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía y a la acusación particular para que se pronuncien sobre el nuevo informe médico de José Antonio Griñán emitido por los forenses para decidir sobre su ingreso en prisión para cumplir los seis años de prisión a los que fue condenado por el caso ERE.

Con este plazo, la decisión de la Fiscalía, clave para dictar o no el ingreso en prisión de Griñán, llegará previsiblemente después de las elecciones de este domingo. La Audiencia trata así de no influir en las votaciones, al igual que ha hecho el Tribunal Constitucional con los recursos presentados por el propio ex presidente de la Junta y su antecesor Manuel Chaves.

La providencia de la Sección Primera de la Audiencia se recoge en la resolución emitida con fecha 24 de mayo después de que el pasado día 18 Griñán acudiera al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, en los juzgados del Prado de San Sebastián, para ser examinado por los forenses y decidir si puede continuar en prisión el tratamiento médico que sigue por el cáncer de próstata que padece.