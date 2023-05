Griñán termina la radioterapia y la Audiencia pregunta a los médicos si ya puede entrar en prisión

José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, se someterá a un nuevo estudio sobre la viabilidad de que entre en prisión una vez ha concluido las sesiones de quimioterapia con las que se ha tratado del cáncer. Cabe recordar que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla solicitaba la aportación de todos los informes médicos de los que dispusiera a fin de proceder a un nuevo reconocimiento médico por parte del Instituto de Medicina Legal (IML). En este sentido, cabe destacar que ahora no hay plazo, ya que únicamente piden una mayor brevedad en la respuesta.

La novedad, así las cosas, es que la defensa de Griñan ha aportado documentación médica actualizada y ha informado de que ya ha terminado las sesiones de radioterapia. Ahora, el tribunal da traslado de esa documentación aI IML para que emita informe.

José Antonio Griñán es el único condenado por los ERE que sigue en su casa. Todos los demás están ya en prisión, incluido el ex viceconsejero de Empleo, el también socialista Agustín Barberá, que ha ingresado en una cárcel de Cádiz tras ordenarlo la Audiencia pese a su enfermedad.

Griñán, ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, ha logrado que la Audiencia de Sevilla haya decidido esperar a que éste termine su tratamiento de radioterapia para volver a analizar si debe o no entrar en prisión. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, en 2021 -último año del que hay datos- los presos de las prisiones españoles se sometieron a un total de 535 sesiones de radioterapia. Por ese motivo, nadie entiende el privilegio de Griñán. Un privilegio que, entre otros muchos, no tuvo el ex presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que permaneció en prisión preventiva durante 9 meses y salía una vez por semana de la cárcel para recibir la quimioterapia contra su cáncer.

La Junta apuesta ahora por la prisión

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado, sobre la posible entrada en prisión del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, enfermo de cáncer de próstata, que el sistema sanitario penitenciario tiene «muy buenos profesionales y medios sofisticados». «Hay miles de personas en la cárcel con enfermedades graves», ha apostillado.

Así, durante su intervención este lunes en el desayuno coloquio del Foro Joly en Sevilla, Nieto ha subrayado que la justicia, para que funcione «debe ser igual para todos los ciudadanos».

En esta línea, el titular de Justicia ha advertido que los ciudadanos recibirían «un mal mensaje» si las condenas se cumplen «dependiendo de la persona». «Si alguien pretende decir que si se tiene una enfermedad grave no se debe entrar en prisión, se estaría abriendo un melón muy complicado», ha concluido.

Este pasado lunes la defensa del expresidente de la Junta formalizaba ante el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia de Sevilla, contra la sentencia del Supremo que desestima su recurso de casación contra su condena y contra la decisión de dicha instancia de no admitir su incidente de nulidad frente a tal desestimación del recurso de casación.

Hace escasos días, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel por malversación en el mismo caso, ingresaba en prisión para cumplir dicha pena impuesta por la Audiencia de Sevilla, que recientemente rechazaba su petición de suspenderla ante la enfermedad muy grave con padecimientos incurables alegada por el mismo. Según la Audiencia, el tratamiento prescrito a Barberá «puede ser dispensado» en el centro penitenciario «con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido».