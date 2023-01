El informe médico de José Antonio Griñán es cristalino. El ex presidente socialista de la Junta de Andalucía y del PSOE no tiene metástasis, padece cáncer de próstata con un «buen pronóstico» y no es un enfermo terminal. Por tanto, según concluyen forenses judiciales que han analizado el informe clínico en exclusiva para OKDIARIO, se trata de un enfermo con «un tratamiento totalmente compatible con su estancia en prisión». Sin embargo, la última palabra la tendrá la Audiencia de Sevilla que debe pronunciarse sobre el informe que ha elaborado un perito forense del Instituto de Medicina Legal (IML) y que, por el momento, no ha sido trasladado a las partes, por lo que se desconoce la conclusión de este experto.

El histórico dirigente del socialismo español está condenado en firme a seis años de cárcel y quince de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por malversación y prevaricación continuada por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Sin embargo, Griñán ha retrasado su ingreso en la cárcel tras alegar que padece «una grave enfermedad sobrevenida», en referencia a su cáncer de próstata.

El abogado de Griñán, José María Mohedano, había solicitado suspender el ingreso de su cliente en un centro penitenciario porque, según el letrado, la privación de libertad «podría reducirle su expectativa de vida». Sin embargo, OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al informe médico que el ex presidente andaluz entregó en la Audiencia Provincial de Sevilla. El informe del Hospital Universitario Virgen del Rocío destaca que el paciente tiene «un buen pronóstico»: no tiene metástasis y ni siquiera necesitará ser intervenido quirúrgicamente, sino que se someterá a un tratamiento de radioterapia.

«No es un enfermo terminal, no se va a morir por esta enfermedad, aunque sí con ella debido a su avanzada edad», destacan médicos forenses adscritos al Ministerio de Justicia consultados por OKDIARIO. Griñán cumplió el pasado 1 de enero 77 años y quizás esto sea uno de los factores clave para que pueda eludir su ingreso en prisión, destacan las mismas fuentes. Pero, recalcan, «no debería serlo la enfermedad que padece, puesto que hay otros presos que se encuentran en la misma situación cumpliendo la pena impuesta».

«Un buen pronóstico»

Griñán padece un tumor localizado, en el que no hay ganglios linfáticos, y que se combatirá con un tratamiento hormonal. En la escala que se utiliza para el diagnóstico del cáncer de próstata, según el sistema de puntuación de Gleason, tiene una puntuación de siete, siendo uno la puntuación más baja y 10 la más alta, según explican a OKDIARIO los expertos consultados.

El ex presidente se someterá a un tratamiento de radioterapia que, como es habitual, tiene una duración de en torno a tres semanas. Los presos que se someten a este tratamiento suelen ser trasladados a diario desde la prisión al centro hospitalario o, en algunas ocasiones, Instituciones Penitenciarias decide que el interno sea ingresado durante el tiempo en el que tenga que someterse a la radioterapia. Pero, en ningún caso dicho tratamiento impide que el condenado ingrese en prisión, explican. Por tanto, en el caso de que la Audiencia Provincial de Sevilla decida paralizar la entrada de Griñán, «éste estaría gozando de un beneficio del que no disponen el resto de los ciudadanos», señalan.

Los médicos forenses se rigen por el artículo 104 del Reglamento Penitenciario para decidir si un recluso debe salir de prisión por motivos de salud. Dicha norma otorga este beneficio a los condenados en los supuestos de que padezcan «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad».

Sin embargo, los médicos forenses consultados concluyen que Griñán no cumple este requisito, puesto que, señalan, «aunque padezca una enfermedad grave, no es incurable ni se encuentra terminal». Aseguran que el ex presidente andaluz podrá vivir durante muchos años con un tratamiento hormonal que es «perfectamente compatible con su vida en prisión sin que ésta reduzca su expectativa de vida».

Sin decisión hasta la próxima semana

La Audiencia de Sevilla tiene desde este miércoles el informe forense sobre el cáncer de próstata que padece el ex presidente socialista andaluz condenado, José Antonio Griñán, que acudía esta semana al Instituto de Medicina Legal (IML) para someterse a un examen médico a cuenta de su enfermedad. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman a OKDIARIO Andalucía, sin embargo, que no será hasta la semana que viene cuando se resuelva el caso.

Los tribunales son los que tienen ahora que decidir si aplazan su entrada en la cárcel o si se suma a los seis ex altos cargos de la Junta ya en prisión. El abogado de Griñán, recuerden, había solicitado suspender su ingreso en un centro penitenciario dada su «grave enfermedad sobrevenida», ya que su privación de libertad «podría reducir su expectativa de vida». Necesita tratamiento hospitalario para frenar la expansión de su cáncer, señala su defensa.