La Audiencia de Sevilla no resolverá el ‘caso Griñán’ hasta la semana que viene

La Audiencia de Sevilla tiene desde este miércoles el informe forense sobre el cáncer de próstata que padece el ex presidente socialista andaluz condenado, José Antonio Griñán, que acudía esta semana al Instituto de Medicina Legal (IML) para someterse a un examen médico a cuenta de su enfermedad. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman a OKDIARIO Andalucía, sin embargo, que no será hasta la semana que viene cuando se resuelva el caso.

Los tribunales son los que tienen ahora que decidir si aplazan su entrada en la cárcel o si se suma a los seis ex altos cargos de la Junta ya en prisión. El abogado de Griñán, recuerden, había solicitado suspender su ingreso en un centro penitenciario dada su «grave enfermedad sobrevenida», ya que su privación de libertad «podría reducir su expectativa de vida». Necesita tratamiento hospitalario para frenar la expansión de su cáncer, señala su defensa.

Ahora, la Audiencia es la que tiene que trasladar el informe forense a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre si Griñán, de 76 años, debe entrar o no en prisión. Tras ello, el tribunal dictará la decisión definitiva, valorando si su encarcelamiento podría tener o no incidencia en el desarrollo de su enfermedad o en el tratamiento prescrito. Sin embargo, tal y como admiten fuentes conocedoras, no será hasta la semana que viene, por lo que Griñán, tras haber sido condenado hace ya más de tres meses, pasará también la noche de Reyes con los suyos.

Prisión

El otrora líder del PSOE solicitó a la Audiencia Provincial suspender su ingreso en prisión por una «enfermedad grave sobrevenida» y el IML ha de remitir ahora un informe a los tribunales indicando si el ingreso en la cárcel de Griñán tendría o no incidencia en el desarrollo de su enfermedad o en el tratamiento prescrito. Según su abogado, que el ex presidente andaluz entre en la cárcel «podría reducir su expectativa de vida».

De los ocho condenados, seis han ingresado ya en prisión. A las 23:59 horas de este pasado lunes expiraba el plazo de diez días habilitado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para el ingreso voluntario en un centro penitenciario de la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román. Todos ellos cumplieron con el plazo.