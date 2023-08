El fugado Carles Puigdemont insta al PSOE a no negociar «a través de declaraciones públicas» una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Los siete diputados de Junts en el Congreso, la formación liderada por Puigdemont, se presumen claves para la presente legislatura. Este jueves se constituyen las nuevas Cortes, por lo que «crece el nerviosismo y sube la subasta», según afirma el ex presidente de la Generalitat de Cataluña.

En este sentido, el eurodiputado pide a los suyos actuar con «paciencia, perseverancia y perspectiva». Así lo ha destacado a través de un mensaje colgado en las redes sociales. «Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este próximo 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Y se disparan las especulaciones», señala Carles Puigdemont.

Este jueves se constituyen las nuevas Cortes, es decir, el Congreso y el Senado, tras las elecciones generales del pasado 23 de julio. Ese mismo día se formará la nueva Mesa del Congreso, que consta de 9 puestos en total y cuya mayoría se presume clave en esta nueva legislatura tras los ajustados resultados electorales. Todo ello en plenas negociaciones del PP y del PSOE para intentar formar Gobierno. Ambas formaciones tienen aseguradas 4 puestos cada uno en este órgano de la Cámara Baja. Los partidos separatistas podrían contar con algún puesto en esta mesa.

«Bloquear es un triunfo»

Las dos condiciones que pide Carles Puigdemont para investir a Pedro Sánchez son la amnistía a los que fueron condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O y posteriormente indultados por el Ejecutivo del PSOE con Podemos, así como un referéndum separatista en Cataluña. Pero no lograrlas tampoco supone un problema para el líder de Junts. Convertirse en pieza clave para el PSOE ha llevado el debate interno a la formación del ex presidente catalán, dividida en dos sectores evidentes: el más moderado y posibilista -que apuesta por facilitar el acuerdo- y el más radical, que insta a Puigdemont a no ceder ni un milímetro e incluso a bloquear la investidura. El dirigente prófugo tiene la última palabra y ya ha comunicado a su entorno que «bloquear la política española es un triunfo».

Alineado con las tesis más duras de su partido, Puigdemont no vería inconveniente en impedir que Sánchez reedite en La Moncloa y que ese bloqueo lleve a una nueva repetición electoral. Se siente cómodo en la estrategia de la «confrontación», a la que Junts ha sacado un buen provecho electoral, elevando sus expectativas sobre ERC. En la permanente lucha entre las dos formaciones mayoritarias del separatismo, y con unas elecciones a la vista, Junts sabe que su rechazo al líder socialista puede ser más ventajosa que el acercamiento que ha llevado a los de Junqueras a un declive en Cataluña.