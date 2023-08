A seis días para la constitución de las Cortes, prevista para el próximo jueves, Junts per Catalunya apuesta por mantener su posición de las últimas legislaturas y ponerse de perfil en la elección de la Presidencia y la Mesa del Congreso. Fuentes del partido dirigido por Carles Puigdemont, consultadas por este periódico, señalan que «hay que darle un toque» al PSOE de cara a la negociación de la investidura, en la que los junteros esperan lograr la amnistía para el propio Puigdemont y todos los encausados por el procés y el referéndum de independencia a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez.

Las conversaciones entre el PSOE y Junts empezaron oficialmente este jueves con un encuentro entre el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y varios miembros del grupo parlamentario de Junts que acudieron a la Cámara Baja para presentar sus credenciales como diputados. Hasta la jornada de ayer sólo se habían producido contactos telefónicos y de forma informal, por lo que ambos partidos tienen una semana de margen para acercar posiciones.

Y es que a día de hoy, según fuentes de la formación separatista, «no estamos cerca» de apoyar una investidura de Sánchez. Más bien todo lo contrario. Cabe recordar que en 2019 Junts ni apoyó la elección de Meritxell Batet como presidenta del Congreso ni la de Pedro Sánchez como jefe del Gobierno. Las posiciones maximalistas de Junts en la negociación, explican en el PSOE, «no son un buen punto de partida».

La «dificultad» para «ver avances» entre lo que piden desde Junts y ofrecen desde el PSOE, explican fuentes del hermético grupo parlamentario comandado por Míriam Nogueras -al que ayer dieron orden de no soltar prenda-, es lo que estaría tras la decisión de Junts de no involucrarse en la elección de la Mesa del Congreso. Apostando por una abstención que con la configuración actual de los bloques, 172 a 171, auparía a la Presidencia del Congreso a un diputado del PP cuyo nombre todavía no ha trascendido.

A diferencia de lo que ocurre en el PSOE, donde sí hay quinielas sobre quién puede relevar a Batet, en Génova guardan con mucho celo el nombre de su candidato o candidata a presidir la Cámara Baja. También hay hermetismo sobre los posibles contactos con Junts de cara a la posible investidura de Feijóo. Desde Waterloo han informado de conversaciones informales que el PP ha negado. Aunque este jueves el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, dejaba la puerta abierta a hablar con los de Puigdemont. «Hay que hablar con todos, pero no tragar con todo», afirmó.

Presencia en la Mesa

Pese a la voluntad inicial del PSOE y Sumar, verbalizada por varios dirigentes de ambas formaciones, la última oferta de los socialistas a sus socios minoritarios no incluye ningún puesto en la Mesa del Congreso para ERC, el PNV o Junts. Uno de los objetivos de los dos partidos catalanes a cambio de apoyar a Sánchez es conseguir tener grupo parlamentario propio. Una decisión que depende de la Mesa del Congreso.

A los de Oriol Junqueras y Andoni Ortuzar, además, también prevén darles varias presidencias de comisiones parlamentarias, lo que supone más ingresos en forma de complementos salariales para sus diputados. Pero esa oferta no incluye a Junts ni a Bildu, lo que estaría detrás también de la postura de los de Puigdemont de abstenerse en la elección del presidente de la Mesa del Congreso.