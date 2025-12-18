El programa ‘Reconectados’ de Fundación Telefónica: llega a 155 pueblos y ciudades de toda España en sólo un año

La digitalización de las personas sénior es uno de los grandes retos de la actualidad. No todo el mundo mayor de 55 años sabe manejarse de forma efectiva y fluida con los smartphones, tabletas y ordenadores, a la hora de llevar a cabo acciones sencillas, como puede ser pedir una cita médica online, hacer una consulta en los buscadores o compartir ubicación a través de redes de mensajería instantánea.

Gestos simples que, sin embargo, puede convertirse en momentos complicados para aquellas personas que no están familiarizadas con el entorno digital. De hecho, el 59% de las personas de 65 a 74 años carece de competencias digitales básicas, una cifra que sube al 92% en los mayores de 75 años, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). Una realidad que puede provocar la exclusión digital de un amplio espectro de la población, un riesgo que se eleva en las poblaciones rurales. Por ello, son importantes (e imprescindibles) proyectos como Reconectados de Fundación Telefónica, un programa que no sólo impulsa un manejo de las tecnologías sociales por parte del colectivo sénior, también les enseña a usar sus móviles y otros dispositivos de una forma segura.

Formación para resolver la brecha digital

Hace un año, Fundación Telefónica lanzó Reconectados y en sólo un año ha conseguido llegar a más de 155 municipios y ciudades de España, desde pequeñas localidades como Berrocalejo (Cáceres) con 124 habitantes o Alameda del Valle (Madrid), con 255, hasta Madrid. Más de 41.000 personas mayores han participado en los talleres de capacitación digital del programa, enseñándoles a usar sus móviles de manera más eficiente y segura, y aumentar sus capacidades de resolver tareas diarias y cotidianas, como reservar la cita médica, de hablar con sus familiares, conectarse a una wifi o compartir su ubicación.

También, según ONTSI, el 99% de los encuestados están bastante o muy de acuerdo en que el uso del móvil e internet mejora su vida diaria. El 88% declara sentirse bastante o muy seguros usando su teléfono móvil, frente al 66% antes de hacer los talleres de Fundación Telefónica.

El porcentaje de personas que se consideraban poco o nada seguras desciende del 38% al 5%, mostrando un claro aumento en la confianza digital. El impacto es especialmente significativo en el ámbito rural, donde la seguridad percibida pasa del 20% al 58%, lo que evidencia el papel de esta formación en la reducción de brechas territoriales y digitales.

Inés Temes, directora de Innovación Social y Voluntariado de Fundación Telefónica, explica que «con el programa Reconectados contribuimos a resolver la brecha digital, para que nadie por su edad, género, formación, o lugar de nacimiento se pierda los beneficios y oportunidades de la tecnología».

La tecnología, una aliada

Las personas mayores no sólo se sienten más seguros, sino que también reconocen beneficios tangibles en su bienestar cotidiano, de manera que la tecnología se convierte en una aliada en su bienestar y autonomía.

Con este objetivo, los talleres de Fundación Telefónica pretenden resolver dudas concretas de los usuarios, desde el mejor aprovechamiento de WhatsApp, la opción de compartir ubicación y hacer videollamadas, hasta el conocimiento y uso de la Carpeta Ciudadana, donde pueden consultar y gestionar impuestos y ver sus documentos online con Clave PIN o certificado digital.

Junto a esas tareas aprenden a operar y hacer consultas con la banca digital y a reservar citas médicas o de vacunación, una de las más demandadas. En todos los aprendizajes se refuerza la seguridad, la privacidad y la autonomía en la toma de decisiones en línea.​

Talleres muy flexibles

La propuesta formativa combina talleres presenciales y gratuitos de hasta ocho horas totales, repartidos en varias sesiones para facilitar la asimilación y el ritmo de aprendizaje, con contenidos de autoestudio y formaciones a técnicos de inserción social, y personal de residencias, ONG y cualquier otra entidad con enfoque en mayores, que pueden así aportarles orientaciones digitales en su día a día.

Los contenidos se centran en aprender haciendo, con demostraciones guiadas, práctica supervisada y resolución de problemas reales que los mayores encuentran al usar su móvil o acceder a servicios digitales.​ Además, se ofrecen recursos de apoyo en línea y fuera de línea para repasar lo aprendido y ampliar temas de interés, consolidando hábitos digitales sostenibles.​