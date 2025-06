El PP revela que Armengol busca dilatar la comparecencia de Sánchez por las cloacas hasta septiembre

Pedro Sánchez podría no dar explicaciones por el caso de las cloacas al menos hasta después del verano. Así ha podido constatarlo OKDIARIO tras consultar fuentes del Partido Popular. Según el grupo que comanda Miguel Tellado en el Congreso de los Diputados, la petición registrada por ERC y Podemos llevaría incluso a dilatar los tiempos durante más de dos semanas.

A menos de un mes de que finalice la actividad legislativa en la Cámara Baja, el PP insiste en denunciar las tretas de la socialista Francina Armengol. Este martes, la Mesa rechazó admitir su petición para que el presidente del Gobierno explicara qué es lo que se sabía de las actividades de la ya ex militante del PSOE, Leire Díaz, y qué se conocía de sus maniobras para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según el portavoz del PP en el Congreso, Tellado, la única justificación que se les ofreció para no admitir su iniciativa fue que no se había producido una «reunión formal» de la Mesa. Sin embargo, según pudo saber OKDIARIO más tarde por fuentes del propio partido, se había propuesto realizarla por vía telemática pero al encuentro no se conectó ningún miembro del PP. El mismo martes se pidió que pudiera convocarse de manera formal el jueves, pero la respuesta fue negativa.

Con un partido que lidera la oposición al Gobierno sin vías para forzar la convocatoria de una nueva reunión de la Mesa, ERC y Podemos vieron su momento para configurar una alianza y, a última hora de este martes, registraban en la Cámara Baja una nueva petición de comparecencia de Sánchez.

Según ha podido constatar este medio, la medida, aunque bien recibida en el seno del equipo de Feijóo, ha puesto en alerta a todo el Grupo Popular en el Congreso. Y es que, de ser admitida para su debate en la Mesa de la próxima semana, la iniciativa no recibiría el visto bueno hasta la siguiente. Es decir, hasta el día 16 de junio cuando volviera a reunirse de nuevo este órgano del Congreso y, por ende, la Junta de portavoces.

En el PP denuncian ahora que la medida propuesta por los socios de Sánchez no va a provocar sino que Armengol «dilate aún más los tiempos» para que, finalmente, el jefe del Ejecutivo no dé explicaciones por el caso de las cloacas desde la tribuna del Congreso. Y es que en caso de no adelantar la Mesa el debate de la iniciativa a propuesta de ERC y Podemos, podría no llevarse al Pleno la solicitud de comparecencia de Sánchez hasta al menos en «un plazo de dos semanas».

El próximo día 30 de junio finaliza de manera oficial el calendario de sesiones plenarias de la Cámara Baja y no retomará su actividad hasta mediados del mes de septiembre. En el Grupo Popular insisten en mantener la calma pero advierten que, de no cumplir la socialista Armengol los tiempos del actual periodo de sesiones, Sánchez podría no comparecer hasta el siguiente, es decir, hasta septiembre.

Las tretas de Armengol

El portavoz del grupo en el Congreso denunció este martes en sede parlamentaria que el rechazo a tomar en consideración su iniciativa se trataba de una «táctica dilatoria» con el único fin de «evitar» que la Junta de portavoces de la próxima semana pudiera «meterla en el orden del día en el próximo Pleno».

«La Mesa no está funcionado mediante funciones jurídicas sino mediante funciones completamente partidistas», criticaron entonces fuentes del partido. No obstante, para entonces, la iniciativa del partido que preside Alberto Núñez Feijóo contaba con el apoyo de los grupos independentistas catalanes de Esquerra Republicana -que mantuvo incluso su intención de presentar su propia solicitud de comparecencia del jefe del Ejecutivo- y Junts.

Por su parte, Podemos, cuya portavoz Ione Belarra esquivó dar una respuesta en firme sobre las acciones de grupo, se abría a valorar más tarde esta posibilidad.

Desde el PP han insistido en recordar que, en muchas otras ocasiones, se han producido acuerdos en la Mesa del Congreso sin haberse acordado previamente una reunión formal. El caso más reciente ha sido la comparecencia del presidente Sánchez a consecuencia del apagón, el cero energético que se produjo hace un mes y del cual el Gobierno aún no ha comunicado las causas.

En estas circunstancias el propio Tellado, tirando de ironía, señaló que lo habían acordado precisamente porque se trataba del apagón y porque, según él, «lo solicitaba el propio Pedro Sánchez».