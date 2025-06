Leire Díez: «Aldama me ha amenazado, me ha dicho que me iba a arrepentir»

Leire Díez denuncia en una entrevista en exclusiva con OKDIARIO un episodio de «acoso e intimidación violento» protagonizado por el empresario Víctor de Aldama durante su comparecencia celebrada miércoles en un hotel de Madrid. La periodista y ex militante del PSOE ha negado conocer a uno de los presuntos cerebros del caso Koldo y ha asegurado que no estaba invitado al acto que, ha desvelado, ha pagado de su bolsillo.

La periodista freelance ha visitado los estudios de este periódico tras el escándalo generado por unas grabaciones donde aparece ofreciendo supuestos pactos judiciales al investigado Alejandro Hamlyn. La comparecencia, que había sido convocada como una declaración sin preguntas, se vio interrumpida por la aparición inesperada de Aldama, quien increpó a la investigadora de forma airada.

«Cuando ya estaba terminando la declaración ha aparecido el señor Aldama, no estaba invitado y de forma muy violenta se ha acercado hacia donde estaba yo», ha relatado Díez en la entrevista exclusiva concedida a Eduardo Inda. Según su versión, el empresario le gritó ‘¡Sinvergüenza! ¿Por qué dices que te amenazo?’, antes de proferir amenazas más directas.

«Durante el momento en que yo salía de la sala, me ha amenazado diciendo: ‘Te vas a arrepentir por venir aquí’, cosa que luego me han confirmado algunos compañeros», ha asegurado la investigadora, quien ha calificado el episodio como «un momento de acoso y de intimidación violento».

Díez, de 51 años y madre de dos hijas de 20 y 21 años, ha insistido en que no conocía personalmente a Aldama antes del incidente. «No le conozco de nada. Hoy es el primer día que le he visto. De hecho, cuando le he visto llegar, he pensado: ‘No puede ser, me estoy confundiendo’», ha declarado.

La ex directiva de Correos ha negado rotundamente actuar como fontanera política y ha rechazado cualquier vinculación con maniobras irregulares desde el PSOE. «No soy la fontanera de nadie. No lo he sido nunca y no lo voy a hacer», ha enfatizado. «Quien me conoce sabe que siempre digo lo que pienso, guste o no guste, y soy crítica con todo el mundo».

Grabaciones polémicas

Respecto a las controvertidas grabaciones donde aparece conversando con el empresario Alejandro Hamlyn, Leire Díez ha defendido que se trataba de «estrategia pura y dura». «En esa reunión se han filtrado 53 minutos. La reunión duró 113 minutos», ha explicado. Cree que el contexto completo cambiaría la percepción de sus palabras.

La periodista ha admitido haber usado un «farol» al mencionar supuestos pactos con la fiscalía. «Absolutamente. Estrategia pura y dura de esa reunión. Sabemos que los fiscales no van a Dubai y sabemos que los fiscales no se mueven así», esgrime en referencia a las promesas realizadas a Hamlyn, quien se encontraba en el emirato árabe.

«Yo no ofrezco a la Fiscalía ni pactos con la Fiscalía, ni trato de favor con la Fiscalía, porque sería incapaz de hacerlo porque no puedo. Realmente me parece impresentable, pero es que además no tengo manera de llevarlo a cabo», ha subrayado la investigadora.

Leire Díez también ha aclarado su posición sobre el teniente coronel Antonio Balas, figura clave de la UCO en las investigaciones de corrupción. «No le conozco. No puedo tener más opinión que la de que supongo que es un funcionario que intenta hacer su trabajo lo mejor posible», ha afirmado, desmarcándose de cualquier animadversión personal.

«Vuelvo a insistir que yo no dije que le quería muerto. No quiero muerto a nadie. Soy una vasca que ha vivido muchos años en Euskadi y, por lo tanto, nosotros con eso jugamos poco», ha declarado en referencia a los comentarios más controvertidos de la grabación.

«Soy periodista’ freelance’»

Leire Díez se ha definido como una «periodista freelance» que trabaja «para otras empresas» y que durante los últimos 15 meses se ha dedicado intensamente a investigar irregularidades en el sector de hidrocarburos. Ha explicado que su trabajo forma parte de una investigación más amplia iniciada hace seis años junto al empresario Javier Pérez Dolset. Se ha negado a desvelar para qué empresas trabaja actualmente por petición de sus clientes.

«Está previsto que todo lo que se está investigando se plasme en un libro y que haya más acciones informativas», ha adelantado, manteniendo la confidencialidad sobre sus fuentes de financiación por razones profesionales.

Por otra parte, la investigadora afín al socialismo ha revelado haber entregado «diversa documentación» en la sede del PSOE en Ferraz el pasado martes, incluyendo aproximadamente 6.000 folios con información sobre presuntas irregularidades. «Mucha de esa documentación ya está judicializada», ha precisado.

La ex empleada de Correos, que percibía 80.000 euros anuales en su último puesto, ha solicitado la baja temporal del PSOE para poder «tener la libertad de decir lo que tenga que decir».

La investigadora ha manifestado su intención de regresar al partido. «Espero volver, aunque ahora mismo no es mi prioridad», ha concluido, dejando abierta la puerta a su reincorporación una vez se esclarezcan los hechos que han salpicado su reputación profesional y personal en una semana que ella misma ha calificado como «la más dura de mi vida».