El PP cita en el Congreso al ciudadano que envió cartas a Sánchez para advertirle de la trama Koldo

El PP ha incluido al ciudadano que alertó de la trama Koldo, el abogado Ramiro Grau, en su propuesta de comparecientes para la Comisión de investigación sobre los contratos Covid. Un órgano impulsado por el PSOE y sus socios para contrarrestar la comisión de investigación del Senado sobre este caso y sus ramificaciones. Este primer listado del PP -está abierto- incluye hasta 67 nombres, nueve más que su lista en la Cámara Alta. Entre las novedades están el primer denunciante del caso Koldo y las ex ministras Nadia Calviño (Economía) y Reyes Maroto (Industria).

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PP en esta Comisión, Elías Bendodo, ha avanzado este listado de comparecientes, que también incluye al ex ministro de Sanidad Salvador Illa, nombre clave que adelantó este jueves OKDIARIO. Y es que ERC lo ha incluido en su propuesta y también está previsto que aparezca en los listados de Junts y Vox, por lo que habría mayoría para que el primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat sea citado a esta comisión del Congreso. Tras conocerse tales peticiones, el PSOE dice haber incluido a Salvador Illa «a iniciativa propia» en su listado.

De momento, en la Comisión de investigación del Senado ya ha sido llamado para el día 24 de abril, un día antes del arranque de la campaña electoral en Cataluña. Mientras que en el Congreso, el PSOE tiene en su mano poder retrasar su comparecencia a después de los comicios catalanes. Los trabajos se ordenarán la semana que viene. Cabe reseñar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo a puerta cerrada en la última Junta Directiva Nacional del PP que si la llaman a comparecer en el Congreso, podrá exponer «varias cosas» comprometidas sobre Salvador Illa, como reveló este periódico.

Asimismo, el portavoz del PP ha remarcado que es «muy valioso» el testimonio de Ramiro Grau, el ciudadano que mandó hasta seis cartas al Gobierno de Pedro Sánchez alertando de la presunta trama de corrupción socialista, ya en 2020, sin que le hicieran caso alguno. Tampoco tuvo éxito el ciudadano Grau cuando recurrió a otras instancias, como la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas, ha recordado el vicesecretario del PP.

Además del ciudadano Ramiro Grau, el grupo del PP en el Congreso ha incorporado a los miembros del famoso chat de «los cuatro mosqueteros», que son Víctor de Aldama, principal comisionista de la trama, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, todos incluidos en informes de la UCO de la Guardia Civil. En ese chat se hizo referencia tanto al entonces ministro Illa como al ex presidente de Canarias y actual titular de Políticas Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Consejo de Ministros

En materia de documentación, además de la reclamada en el Senado al Gobierno, la Universidad Complutense y el Instituto de Empresa sobre la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, Bendodo ha recalcado aquí también piden «los certificados de los acuerdos» del Consejo de Ministros no se inhibió Pedro Sánchez en asuntos relacionados con su esposa. «Con los certificados de los acuerdos y las actas tendremos ya la prueba fehaciente de que el presidente del Gobierno no se inhibió en alguno de estos asuntos y claramente debió hacerlo en el rescate de Air Europa», ha declarado el portavoz del PP en la Comisión de Investigación de contrataciones Covid-19. El número de peticiones de información supera el centenar.

La inclusión de Nadia Calviño en la lista del PP se debe, según ha explicado Bendodo, a la existencia de un contrato de más de 7 millones de euros de su ministerio adjudicado al socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés. Mientras que la petición de citación de Reyes Maroto responde al «rescate de empresas» que hizo el Gobierno y que «entra en colisión de intereses» con la mujer de Sánchez, ha dicho el vicesecretario del PP aludiendo aquí a Air Europa.

«Creemos que es escandaloso y extremadamente grave que la señora Gómez consiguiera negocios y luego los pagara el presidente en el Consejo de Minsitros», ha enfatizado Bendodo.

Además, el PP también pide llamar a esta Comisión en el Congreso a la presidenta de la Cámara Baja y ex jefa del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, al ministro Torres, y los actuales titulares de Transportes e Interior, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente «Si hay vetos a las comparecencias que proponemos en el Congreso, irán al Senado», ha avisado Bendodo a los otros grupos parlamentarios. De este modo, si Ramiro Grau -que no figura en el listado del PP en el Senado- no es citado a comparecer en la Cámara Baja, lo hará en la Cámara Alta a instancia de los populares, que tienen aquí mayoría absoluta.

La ministra Saiz al Senado

Por otro lado, además de los 58 comparecientes que ya integran la lista del PP para el Senado, este jueves se ha conocido que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también desfilará por la comisión del caso Koldo en la Cámara Alta a instancia de UPN, después de que su propuesta haya sido aceptada por el PP. Los populares han dado el visto a cuatro nombres que propuso UPN y uno el PNV, por lo que de momento hay ya 63 comparecientes para el Senado.

Saiz tendrá que declarar para explicar la compra de material sanitario del Gobierno de Navarra durante la pandemia, ya que ella era entonces la consejera de Economía y Hacienda. «Queremos saber si a Koldo también se le abrieron las puertas de Navarra», ha subrayado UPN en referencia a la etapa de Saiz en el Ejecutivo de la Comunidad Foral.