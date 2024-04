La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a ir a la Comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de la pandemia impulsada por el PSOE y sus socios si estos lo reclaman, y maneja información delicada sobre el socialista Salvador Illa. Así lo avanzó este martes en la reunión a puerta cerrada de la Junta Directiva Nacional del PP, según fuentes populares presentes consultadas por OKDIARIO.

De hecho, Ayuso comentó a sus compañeros que no sólo haría una defensa de su gestión, sino que tendría munición para lanza un contraataque, señalando especialmente al primer secretario del PSC y candidato de Pedro Sánchez a la Generalitat de Cataluña en las próximas elecciones del 12 de mayo, Salvador Illa.

En concreto, las fuentes citadas apuntan que Ayuso dijo que tiene «varias cosas de Salvador Illa que contar», aludiendo así a material comprometido sobre la actuación del que fuera ministro de Sanidad durante lo peor de la pandemia de coronavirus. También lo calificó de «inútil».

Además, según las mismas fuentes, la presidenta madrileña comentó que su gobierno ha «revisado» los expedientes y está «todo limpio», restando así trascendencia a la estrategia del PSOE de poner el ventilador contra ella con tal de contrarrestar en la Comisión de investigación del Congreso el efecto de la que se seguirá en el Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones. Es decir, de las maletas de Delcy a los negocios de la mujer de Sánchez y la no inhibición del inquilino de la Moncloa. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

«El ministro ha dado el OK»

Se da la circunstancia de que el nombre de Salvador Illa aparece relacionado con la presunta trama de corrupción de compra de mascarillas destapada en la Operación Delorme de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y conocida popularmente como el caso Koldo.

El informe de la UCO detalla que Víctor de Aldama, principal conseguidor de la trama, participaba en un grupo de WhatsApp -llamado los 4 mosqueteros- junto a otros tres socios también investigados donde intercambiaban mensajes, documentos y fotografías relacionadas con el dinero obtenido a través de las presuntas comisiones ilegales en la venta de mascarillas y tests PCR.

Los 4 mosqueteros hablan en ese chat de una positiva reunión de la trama con el jefe de gabinete de Salvador Illa cuando era titular de Sanidad, en agosto de 2020. «Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos», escribió Javier Serrano a César Moreno, dos de los socios de Aldama.

Estos implicados querían que Illa autorizase una compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias, que presidía entonces el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Minutos más tarde, según el informe de la UCO, los socios de Aldama retomaron así la conversación. «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos IN. Pídete dos», celebró Serrano.

23,8 millones

De igual modo, hay contrataciones de material sanitario por parte del Ministerio de Illa que están bajo sospecha. Por ejemplo, el departamento del hoy primer secretario del PSC contrató con FCS Select Products, empresa especializada en la promoción de bebidas alcohólicas, el suministro de 23,8 millones de mascarillas que no cumplían con las condiciones técnicas.

Esta empresa, con sede en Sant Cugat del Vallès y para la cual la pareja de Ayuso realizó una intermediación en 2020 en un contrato con otra empresa privada del campo de la seguridad laboral, pasó de facturar apenas un millón de euros a multiplicar por 200 sus ingresos, fue la mayor contratista del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. La Comunidad de Madrid llevó a esta firma a la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022.

Por su parte, en el discurso en abierto que realizó este martes Alberto Núñez Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP, el jefe de la oposición manifestó que los «ataques» del PSOE a su partido son un «síntoma de debilidad» del Gobierno, al que emplazó a dar explicaciones sobre «la trama de corrupción que avergüenza hasta a los suyos», dijo en alusión al caso Koldo.

«Suciedad»

En este contexto, Feijóo advirtió a sus compañeros de que el PP no puede permitir que los socialistas «esparzan a nadie su suciedad con más suciedad». «Y digo a nadie. Todo lo que están haciendo es un gran síntoma de debilidad. Recurren al ataque e irán a más», recalcó, junto en medio de los constantes llamamientos del PSOE para que dimita Ayuso por la actividad privada de su pareja.

En redes sociales, Ayuso tuvo este martes un gesto de correspondencia hacia el líder del PP y escribió: «Dos años de trabajo y entrega, logrando victorias electorales y mayorías absolutas en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Feijóo, el mejor presidente para España», sentenció.