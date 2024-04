Feijóo sobre el referéndum de Aragonès: «Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, rompería hoy con él»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes sobre el referéndum a la escocesa presentado por el presidente separatista de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), que si al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que se presentase esa propuesta, hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno». «Cataluña no merece más huidas hacia adelante sino ocuparse de los problemas reales de los catalanes», ha enfatizado Feijóo.

Así lo ha expresado el líder del PP en la Junta Directiva Nacional celebrada este martes en Génova después de que Aragonès haya comparecido este martes en rueda de prensa en Barcelona proponiendo la utilización del artículo 92 de la Constitución como «vía óptima» para un referéndum de independencia en Cataluña. «Votar es posible y sólo es una cuestión de voluntad política, como la amnistía», señaló Aragonès, revelando que la pregunta que incluiría ese consulta secesionista sería la siguiente: «¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente?», con una respuesta binaria y sin requisitos de quorum.

En su discurso ante los barones del PP en Génova y en plena precampaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Feijóo ha dicho que su partido es la «única alternativa» para quien «quiera un cambio real en Cataluña». «Una vez más, dejamos claro que ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia. Ni para pactar un referéndum ni para devolver el poder a los que no se cansan de chantajear al Estado y presumen, además, de que volverían a hacerlo», ha subrayado.

Asimismo, Feijóo ha asegurado que el voto al PSOE en Cataluña «ya no sirve de nada» para los ciudadanos que «no quieren que se dé más poder al independentismo». «Si los catalanes no quieren independentismo, somos su única alternativa. No somos ni el independentismo que quiere condenar a Cataluña a la decadencia, ni el socialismo que compadrea con el independentismo», ha dicho el líder del PP trasladando «todo nuestro apoyo» al candidato del partido, Alejandro Fernández, del que ha elogiado su «lucha contra el procés».

«Cataluña no merece más huidas hacia delante. Merece una política que se preocupe de los problemas reales de los catalanes. Y hoy solo la representa el Partido Popular», ha insistido Feijóo, lamentando que hoy los separatistas vuelvan con la misma «matraca» en forma de referéndum.

