Aragonés abre su campaña con una amenaza a Sánchez: «Debe condonar la deuda a Cataluña»

El presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ya ha comenzado la campaña para volver a ser el líder del Ejecutivo autonómico con una amenaza al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. El dirigente de ERC ha avisado al presidente del Gobierno que «debe cumplir los acuerdos». «La condonación de la deuda del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) no necesita de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para llevarse a cabo», ha subrayado.

En un principio, PSOE y ERC habían acordado en el pacto de legislatura, que los republicanos apoyarían a Sánchez a cambio de, entre otras medidas, que se perdonara el 20% la deuda del FLA. Esta condonación debía llevarse a cabo durante el proceso de aprobación de los Presupuestos. En total, se eliminaría 14.662 millones de euros de los 73.110 millones de pasivo que debe Cataluña al FLA.

Sin embargo, el Ejecutivo que lidera Sánchez ha renunciado a aprobar unos Presupuestos para este año. Algo que, según el todavía líder de la Generalitat, no impediría que se condonara la deuda. «Lo previsto era que se tramitara en paralelo a los PGE», pero «debería llevarse a través de cualquier otro instrumento legal», ha reconocido el previsible candidato de ERC a las elecciones catalanas.

«La condonación de la deuda del FLA no necesita de los PGE para llevarse a cabo, puede ser aprobada a través de cualquier otra iniciativa legislativa del Gobierno», ha incidido el compañero de partido de Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, en una entrevista en RNE.

«Nosotros no renunciamos a nada nunca», ha puesto en valor Aragonés. Además, aunque no se hayan aprobado los Presupuestos, «hay una legislatura en España que tiene continuidad», ha explicado el político republicano, lo que implica, a ojos del dirigente de ERC, «Pedro Sánchez debe cumplir los acuerdos de investidura».

ERC no piensa renunciar a lo pactado y ha explicado, a través del presidente de la autonomía catalana, que van a «ser exigentes con el cumplimiento de lo firmado». «Sánchez es presidente gracias también a los votos de ERC», ha advertido Aragonés.

El líder de la Generalitat ha manifestado que la condonación de esa deuda «tendría que llegar mucho antes» de final de año. «Cada día que pasa sin que se apruebe», ha declarado político barcelonés, que ha opinado que «es un día en que los ciudadanos catalanes estamos pagando intereses al Gobierno por esta deuda».

Por otra parte, el dirigente de ERC ha rechazado que haya coordinado el adelanto electoral con el PSC. «De ninguna manera», ha negado Aragonés, y además, ha subrayado que no informó a los socialistas «antes de que se hiciera público» porque «no debía hacerlo».

Aragonés ha comunicado que «ha convocado elecciones el primer domingo que era posible». «La fecha no la he elegido yo, la han elegido los diputados del Parlament que han tumbado los presupuestos más altos de la historia», ha lamentado el presidente republicano. «Cataluña no puede seguir perdiendo tiempo, habríamos perdido todo un año con los presupuestos prorrogados», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont sea el candidato de Junts, Aragonés no ha querido pronunciarse. «No tengo ningún problema que cada partido designe al candidato que es el mejor para sus intereses», ha respondido sobre la posible vuelta del ex presidente de la Generalitat.

«Referéndum acordado y reconocido»

Aragonés también ha respondido a las cuestiones sobre un futuro referéndum de independencia en Cataluña. «Mi prioridad es la vía de la negociación y del acuerdo», ha transmitido el presidente catalán, porque, para él, «es la vía posible». En su opinión, debe producirse un «referéndum acordado y reconocido».

El político de ERC ha pedido «centrar los esfuerzos» para celebrar la consulta de esta forma y ha pedido «que el gobierno de España esté dispuesto a que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar sobre la independencia» y que «no prohíba un referéndum sobre esta cuestión». «Sería como decir que los ciudadanos de Cataluña forman parte de España porque han sido amordazados», ha reflexionado.

«Estoy dispuesto a discutir sobre esto con el presidente de España y de la misma forma pido reciprocidad», ha concedido. Pero en caso de que se niegue, le gustaría que el jefe de Gobierno de España pudiera «poner una propuesta encima de la mesa».