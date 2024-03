El 47,4% de los españoles cree que la ofensiva de Sánchez contra Ayuso no pasa factura a la presidenta

La inspección fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, utilizada estratégicamente por el Gobierno, no pasa factura a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, realizada en base a 1.500 entrevistas, un 47,4% de los españoles cree que la maniobra del Ejecutivo contra Ayuso no tendrá consecuencias para la dirigente del PP. Un 38,3% considera lo contrario y un 14,3% no sabe o no contesta.

Estos porcentajes varían sensiblemente dependiendo del apoyo a las distintas formaciones políticas. Así, hasta un 76,2% de los votantes del PP opina que el caso no pasará factura a la presidenta regional, frente a un residual 8,6% que sostiene lo contrario. Para un 73,2% de quienes apoyaron al PSOE en las últimas elecciones autonómicas, la investigación sí le afectará. Lo mismo cree el 72,6% de votantes de Más Madrid y el 78,5% de los de Podemos. Entre los de Vox, el 59% considera que no tendrá consecuencias.

Así, el resultado global se decanta mayoritariamente por el respaldo a Díaz Ayuso ante la ofensiva liderada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El propio presidente del Gobierno ha utilizado con insistencia la inspección fiscal a la pareja de la presidenta madrileña para reclamar a Alberto Núñez Feijóo la dimisión de Ayuso. Todo ello, en pleno escándalo por el denominado caso Koldo, que implica a su Ejecutivo y a los gobiernos socialistas de Baleares, encabezado por Francina Armengol -actual presidenta del Congreso de los Diputados- y de Ángel Víctor Torres -ahora ministro de Política Territorial-, en Canarias. Sánchez ha evitado asumir responsabilidades por la investigación a esta trama de cobro de mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

La pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, ha sido imputado por dos presuntos delitos fiscales -defraudación tributaria y falsedad en documento mercantil- y la Fiscalía le acusa de un fraude -a través de una supuesta trama de facturas falsas- que ascendería a 350.951 euros.

No obstante, cabe recordar que la inspección procede de los ingresos registrados por Amador por un acuerdo entre empresas privadas, en el que éste ejercía de intermediario. En esa operación no estuvo involucrado ningún organismo público. Por lo tanto, no existe implicación alguna de la administración presidida por Ayuso.

El caso está además envuelto en la polémica por la filtración de los datos fiscales de un ciudadano. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comentó la información cuatro horas antes de que un periódico -eldiario.es- publicase que el novio de la presidenta madrileña habría cobrado, supuestamente, dos millones de euros en comisiones. Montero llegó a asegurar ante los periodistas que Ayuso debía dar «explicaciones» si «efectivamente, como se habría publicado según ella en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de la pandemia». La información no se conocía en aquel momento.

La investigación ha derivado además en un choque institucional inédito, después de que la Fiscalía de Madrid revelase las conversaciones con el acusado dirigidas a alcanzar un acuerdo y evitar así los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha presentado una denuncia por la filtración de estos datos, «de una gravedad sin precedentes». En concreto, el Ministerio Público llegó a emitir una nota en la que se desvelaba, de forma detallada, las conversaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador para alcanzar algún acuerdo. La Fiscalía Provincial de Madrid está dirigida por Pilar Rodríguez, que fue secretaria de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. La denuncia presentada por los abogados madrileños contra la Fiscalía recoge los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

Mayoría absoluta

Que esta ofensiva no pasará factura a la presidenta de la Comunidad de Madrid lo corroboran también los datos de intención de voto.

Según las conclusiones de la encuesta de Data10 para OKDIARIO, Ayuso, con 69 diputados, lograría retener la mayoría absoluta, mientras que el PSOE bajaría dos (25), quedando cerca de repetir su peor resultado histórico en unos comicios madrileños (24).

Ayuso, con el 47,3% del voto, supera ampliamente a toda la izquierda, pues el PSOE y Más Madrid juntos apenas suman 55 diputados, 14 menos que el PP.