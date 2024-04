El PP exige que el primer secretario del PSC y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, sea citado a declarar ante la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos Covid. Esta comisión ha sido impulsada por el PSOE y sus socios para contrarrestar la del Senado en relación con el caso Koldo y sus ramificaciones, como la no inhibición de Pedro Sánchez en negocios de su mujer, Begoña Gómez.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la dirección del PP, el Grupo Popular ha incluido al ex ministro de Sanidad y candidato del PSC en las elecciones catalanas del 12 de mayo en su propuesta de comparecientes para dicha comisión. Una lista que será registrada este jueves en el Congreso. Sin embargo, en esta Cámara Baja, a diferencia del Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, los populares no tienen garantizado que Illa sea llamado a dar explicaciones (con obligación de decir la verdad), si bien podrían pedir también su citación partidos catalanes como los separatistas Junts y ERC.

El hecho de que Illa haya sido incluido por el PP en su lista permitiría así a los populares recabar su testimonio en la misma comisión donde los socialistas prevén llamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la relación comercial de su hermano con una empresa adjudicataria de la Comunidad y por la actividad profesional de su pareja.

De hecho, tal y como reveló OKDIARIO en exclusiva, la líder del PP madrileño comentó a sus compañeros en la última Junta Directiva Nacional que si el PSOE y sus socios la llaman a esta comisión no sólo haría una defensa de su gestión, sino que tendría munición para lanzar un contraataque, señalando al candidato de Sánchez a la Generalitat el 12M.

En concreto, las fuentes citadas apuntan que Ayuso dijo que tiene «varias cosas» que contar sobre Salvador Illa, aludiendo así a material comprometido respecto a la actuación del que fuera ministro de Sanidad durante lo peor de la pandemia de coronavirus. También lo calificó de «inútil».

El PP ha incluido a Illa igualmente en su lista para la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, donde no se librará de comparecer. De hecho, lo hará, según se supo este miércoles por la noche, el próximo 24 de abril, un día antes del arranque de la campaña electoral en Cataluña. El primero de los 58 comparecientes en desfilar será Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, el día 22 de abril, junto a Víctor Francos, ex jefe de gabinete de Illa. También el 25 comparecerán Patricia Lacruz y Alfonso Jiménez, ex altos cargos del Ministerio de Sanidad

«El ministro ha dado el OK»

Se da la circunstancia de que el nombre de Salvador Illa aparece relacionado directamente con la presunta trama de corrupción de compra de mascarillas destapada en la Operación Delorme de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y conocida popularmente como el caso Koldo.

El informe de la UCO detalla que Víctor de Aldama, principal conseguidor de la trama y presidente del Zamora CF, participaba en un grupo de WhatsApp -llamado los 4 mosqueteros- junto a otros tres socios investigados donde intercambiaban mensajes, fotos y documentos relacionadas con el dinero obtenido a través de presuntas comisiones ilegales en la venta de mascarillas y tests PCR.

Los 4 mosqueteros hablan en ese chat de una positiva reunión de la trama con el jefe de gabinete de Salvador Illa cuando era titular de Sanidad, en agosto de 2020. «Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos», escribió Javier Serrano a César Moreno, dos de los socios de Aldama.

Estos implicados querían que Illa autorizase una compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias, que presidía entonces el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Minutos más tarde, según el informe de la UCO, los socios de Aldama retomaron así la conversación. «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos in. Pídete dos», celebró Serrano.

La mayor contratista

De igual modo, hay contrataciones de material sanitario por parte del Ministerio de Illa que están bajo sospecha. Por ejemplo, el departamento del hoy primer secretario del PSC recurrió a FCS Select Products, empresa especializada en la promoción de bebidas alcohólicas, para el suministro de 23,8 millones de mascarillas que no cumplían con las condiciones técnicas.

Esta empresa, con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y para la cual la pareja de Ayuso realizó una intermediación en 2020 en un contrato con otra empresa privada del campo de la seguridad laboral, pasó de facturar apenas un millón de euros a multiplicar por 200 sus ingresos, fue la mayor contratista del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. La Comunidad de Madrid llevó a esta sociedad a la Fiscalía Anticorrupción en el mes de marzo de 2022.