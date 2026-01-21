El PP tilda de «indecente» que senadores del PSOE estén de vinos en Fitur con el nº 2 de Ábalos «en pleno luto»

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado de «indecente» la escena revelada este miércoles por OKDIARIO en la que puede verse a senadores del PSOE tomando vinos con Ricardo Mar Ruipérez, ex jefe de Gabinete del ex ministro de José Luis Ábalos -hoy en prisión provisión- en el stand de Paradores de Fitur, en Madrid.

«En pleno luto oficial, senadores del PSOE de vinos en Fitur con el ex nº2 de Ábalos en el stand de Paradores. Ábalos en la cárcel, Paradores para fiestas, como el Parador de Teruel, y ellos brindando. Indecente», ha reprochado García a los socialistas en un mensaje en redes sociales tras la información publicada por este periódico.

El número dos del PSOE en el Senado, Alfonso Gil, y otros dos compañeros de bancada en la comisión de investigación del caso Koldo estuvieron este miércoles de vinos con Ricardo Mar, ex jefe de Gabinete del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en Fitur.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, firmó el pasado lunes el real decreto por el que se declaró luto oficial de tres días por los muertos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz (Córdoba), abarcando desde la medianoche del marte 20 de enero hasta las cero horas del viernes 23.

Estos senadores compartieron mesa en el stand de Paradores con el propio Mar, que actualmente es el secretario general de esta empresa pública. También saludaron a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, sustituta de Ábalos en el Ministerio de Transportes entre 2021 y 2023, que se encontraba a escasos metros en el mismo stand despachando con otros asistentes a la feria.

Cabe reseñar que si bien Paradores ha cancelado sus actos públicos en la feria en señal de duelo por las víctimas de la tragedia ferroviaria, la empresa pública mantiene, no obstante, su actividad en el stand y sus responsables protagonizan encuentros con agentes del sector.

Por su parte, otras empresas públicas dependientes del Gobierno, como Renfe o Adif, sí han dejado prácticamente vacíos sus stands con crespones negros por el siniestro del domingo y mensajes de solidaridad. También en el pabellón de Andalucía primó el luto, con ausencia de autoridades y actos públicos, y quedaron muchos espacios desiertos, especialmente las zonas de Huelva y Córdoba.

En cuanto al interior del stand de Paradores, puede verse en estas imágenes que publica OKDIARIO cómo al menos tres senadores del PSOE se sientan con el ex jefe de Gabinete de Ábalos -hoy en prisión provisional- a tomar unos vinos. Se da la circunstancia de que tanto Ricardo Mar como la ex ministra Raquel Sánchez están siendo objeto de investigación por parte de la comisión a la que pertenecen estos tres senadores del PSOE: Alfonso Gil, portavoz adjunto del Grupo Socialista y electo por el Parlamento vasco; Antoni Poveda, secretario segundo de dicha comisión Koldo y electo por el Parlamento de Cataluña, y Ramón Morales, portavoz de la Comisión de Transportes y electo por Gran Canaria.

Mientras que Raquel Sánchez figura en la lista de comparecientes del PP para la comisión de investigación, su número dos, Ricardo Mar, ya ha desfilado por este órgano. Lo hizo el 15 de noviembre de 2024. En aquella comparecencia, negó haber recibido nunca dinero (12.000 euros) de la trama. También dijo desconocer «totalmente» por qué en un cuaderno figura una notación de una entrega a un tal «Ricardito», diminutivo de su nombre. No obstante, admitió que se reunió con el empresario Víctor de Aldama por un proyecto ferroviario en México.

Aquel 15 de diciembre de 2025, el ex jefe de Gabinete de Ábalos se enfrentó a las preguntas de los representantes de PP y Vox. Y por parte del PSOE, tuvo delante al propio Alfonso Gil, que sólo le hizo dos preguntas a modo de abogado defensor, aludiendo a su currículum y remarcando que ninguna instancia judicial le había citado para declarar siquiera como testigo.

El Senado suspendió de lunes a miércoles toda su actividad parlamentaria en recuerdo a las víctimas del accidente de Córdoba. De hecho, quedó desconvocada la comisión de investigación sobre el caso Koldo prevista para la mañana del lunes y a la que debía acudir la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda.