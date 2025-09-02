El PP acusa a Sánchez de «declarar la guerra» a los jueces: «Es un peligro para España»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de «descalificar» a los jueces que investigan a personas cercanas a él, lo que considera «un peligro para España».

En un mensaje publicado en sus redes, Feijóo ha criticado la actitud de Sánchez tras su aparición en televisión pública: «Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones. Esto no es anomalía democrática. Es ya un peligro para España».

Estas declaraciones responden a las afirmaciones de Sánchez, quien, al ser preguntado por las investigaciones que afectan a su hermano y su esposa, señaló que «hay jueces haciendo política», aunque «afortunadamente», ha acotado que son «una minoría», y que algunos políticos intentan «hacer justicia», lo que, según él, causa «un daño terrible» al Poder Judicial.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha cargado contra Sánchez, calificándolo de «un peligro absoluto para la democracia» por «declarar la guerra» a los jueces que investigan casos de corrupción relacionados con sus familiares y allegados.

En un mensaje también en redes, Tellado ha afirmado que Sánchez está «asfixiado por los escándalos» y «políticamente sentenciado». Además, ha ironizado sobre la contradicción del presidente al pedir que se deje de insultar mientras, según él, ataca a los jueces: «Dejemos de insultar dice quien previamente ha acusado a los jueces de hacer política, antes de ser presidente le dijo a Mariano Rajoy que no era decente».

Añade Tellado que Sánchez, «desprecia constantemente al adversario que le ganó las elecciones y tiene de portavoz extraoficial a Óscar Puente, célebre ministro de Transportes no ejerciente que de cada cuatro palabras que dice tres son un insulto».

Tellado también ha reprochado a Sánchez su doble discurso, al ofrecer por la mañana un pacto de Estado y, por la noche, acudir a lo que ha denominado «Telepedro» para «atacar a los jueces, ir amortiguando el fracaso de que sus socios le tumben los presupuestos con el pretexto de que son ‘una herramienta’ y victimizarse todavía más insultando de paso al adversario político».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este lunes contra los magistrados que están investigando a su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, y ha asegurado que «hay jueces haciendo política». A la vez ha dicho y políticos haciendo justicia». Así lo ha expresado el líder socialista en una entrevista en el Telediario de La 1, conducido por la periodista Pepa Bueno.

El secretario general del PSOE ha dado una entrevista por primera vez en más de 8 meses, la última tuvo lugar en un medio internacional en enero. Este lunes, el presidente del Gobierno ha atacado a los jueces que instruyen los casos en los que están investigados miembros de su entorno personal. «Nunca pensé que esto pudiera pasarle a alguien que defiende la responsabilidad política», ha manifestado el jefe del Ejecutivo.

Además, ha señalado que «todo esto proviene de denuncias falsa», en alusión a las querellas presentadas por asociaciones, partidos políticos y particulares tras conocerse las informaciones desveladas por los medios de comunicación, como OKDIARIO, contra la mujer y el hermano de Sánchez. Aun así, el presidente ha puesto la mano en el fuego por ellos: «Defiendo la honestidad y la inocencia de mi hermano y mi esposa».