Con la amplía variedad de motorizaciones que ofrecen la marcas es difícil realizar una sólo selección de los mejores coches del mes de agosto en el mercado español. Eléctricos, híbridos, diésel o gasolina, ¿con cuál te quedas?

Renault 5

Lanzado en octubre de 2024, Renault 5 eléctrico ha tenido un éxito: ya se han vendido más de 40.000 unidades y, desde abril de 2025, es el vehículo eléctrico más vendido a particulares en Europa y en España es el líder de su categoría.

Este éxito popular se verá reforzado con la apertura de pedidos de la versión five, la más económica de la gama, con un precio desde 24.950 euros, sin incluir ayudas ni descuentos. Este precio materializa la ambición de la marca Renault de ofrecer Renault 5 E-Tech eléctrico por debajo de los 25.000 euros antes de ayudas, contribuyendo activamente a la democratización del vehículo eléctrico en Europa.

Hyundai Inster

Otro de los mejores coches del mes de agosto en España es el Hyundai Inster, que es un claro exponente de uno de los principios básicos impresos en el ADN de Hyundai: diseñar vehículos avanzados que aportan innovación accesible. El nuevo SUV eléctrico de Hyundai ha sido concebido con el objetivo de democratizar el acceso a las tecnologías más avanzadas en electrificación, conectividad y seguridad, acercando al gran público soluciones inéditas en su segmento y que hasta ahora solo estaban disponibles en vehículos de gama superior.

Otro elemento diferencial del Inster en su segmento es el sistema de carga bidireccional V2L, que proporciona energía para dispositivos externos (110V/220V) con una potencia de 3,6 kW, permitiendo la carga sin necesidad de equipos adicionales. Esto permite utilizar o cargar libremente dispositivos como bicicletas eléctricas, scooters o equipos de camping.

Kia EV3

El nuevo Kia EV3 es uno de los mejores coches eléctricos del mes de agosto para disfrutar de la carretera. Este SUV compacto, que hereda la filosofía y tecnología del buque insignia EV9, apuesta por una experiencia de viaje superior gracias a una autonomía de hasta 600 km.

La autonomía real es la única medicina efectiva para los usuarios más reticentes al vehículo eléctrico. Autonomía y planificación, si es posible incluso visual, marcada sobre el recorrido, dentro de la aplicación, en el planificador de viajes “on board” e incluso en un anacrónico cuadernillo que haga la función de los apuntes de toda la vida. Solo así se puede recorrer el país sin la inevitable ansiedad del que teme quedarse tirado en la carretera. Y, aun así, no siempre se consigue viajar con absoluta tranquilidad. Hay que ser ordenado y planificar el recorrido, al principio cuesta, pero luego es una rutina más.

Cupra Terramar

Si algo identifica el Cupra Terramar y lo hace uno de los mejores coches del mes de agosto, es su mirada. La inconfundible firma lumínica con tres triángulos de la marca brilla con luz propia y destaca entre la multitud, iluminando el camino. Más allá de su diseño, tras estos faros hay un minucioso trabajo de investigación y desarrollo que posiciona el modelo como un vehículo tope de gama.

Un modelo que también destaca porque está disponible con diferentes opciones de propulsión, incluida la nueva generación de tecnología híbrida enchufable (e-HYBRID), que ofrece hasta 272 CV (200 kW), más de 100 km de autonomía totalmente eléctrica y etiqueta medioambiental Cero emisiones

Opel Frontera

Con un precio de entrada especialmente asequible desde 19.900 euros -incluidas las campañas de la firma-, el Opel Frontera está disponible como híbrido con cinco asientos. Los clientes que busquen una opción totalmente eléctrica y libre de emisiones, también pueden elegir el Frontera Electric por precios a partir de 24.900 euros.

Uno de los motivos por los que se ha colado como uno de los mejores coches del mes de agosto es porque, con una longitud de vehículo de 4.385 milímetros, una anchura de 1.849 milímetros y una altura de 1.635 milímetros, el Frontera ofrece mucho espacio con 460 litros de volumen de carga.