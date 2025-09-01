La ex diputada socialista Carmen Ninet ha anunciado que se jubila de su responsabilidad en la Diputación de Valencia, donde ha sido hasta ahora subdirectora del del Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad (MuVIM), tres semanas después de finalizara el plazo para que acreditase su titulación para acceder al cargo que ocupa desde hace 9 años sin que sus estudios acrediten la titulación necesaria para desempeñarlo, que es la A1.

Carmen Ninet no ha aportado al expediente de información reservada abierto en la institución la documentación que le había sido requerida, al considerar que toda la información la tenía la propia institución. Es decir, una tesis muy similar a la mantenida en el mensaje remitido a sus compañeros de que fue «equiparada al Grupo A, en 1986, como sucedió con otros muchos compañeros y compañeras». Se da la circunstancia de que, en el mensaje remitido a esos mismos compañeros, Ninet reconoce que no acabó su carrera de Derecho.

Se da también la circunstancia de que el expediente que consta en la Diputación de Valencia de Carmen Ninet, tal como publicó OKDIARIO este 31 de julio, evidenciaba que carecía de titulación. tal como desveló OKDIARIO en exclusiva este miércoles.

Carmen Ninet ha anunciado este fin de semana en un mensaje dirigido a sus propios compañeros que tanto ella como su marido, el hasta este día 26 de agosto alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel, se jubilan.

El caso de este último también resulta llamativo. José María Ángel presentó su dimisión a primera hora de este 31 de julio a través de una carta que hizo llegar entonces al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Casi de inmediato, el Gobierno se apresuró a anunciar a su sustituta, Zulema Pérez. Esta última, como José María Ángel Ángel, afín al ex presidente valenciano Ximo Puig.

Fue un nombramiento en diferido. Porque a pesar del anuncio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez adelantó, también, que el nombramiento oficial de Zulema Pérez se produciría el 26 de agosto, en el primer consejo de ministros tras las vacaciones.

Se da la circunstancia de que el viernes 8 de agosto, José María Ángel era ingresado de urgencia por un intento de suicidio. Apenas unas horas después, tal como destapó OKDIARIO, en la mañana del sábado 9 de agosto, el dirigente socialista fue visto en la terraza de un local del municipio de La Eliana (Valencia) -donde fue alcalde- departiendo de forma distendida con varios amigos, con quienes, según testigos, compartió barrejat, una bebida alcohólica típica valenciana, mezcla de mistela y cazalla.