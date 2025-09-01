Adiós a los estores y las cortinas de toda la vida: Leroy Merlin tiene el sustituto que usan en las casas más pijas

En todas las casas gusta poder tener muebles que destilen estilo, por no hablar de esos pequeños detalles que crean un ambiente acogedor, incluso en algunos casos de diseño. Algo que también podemos desear para las ventanas, en las que siempre encontramos los estores y cortinas de toda la vida, pero para las que Leroy Merlin tiene ahora un sustituto que de hecho, usan las casas más pijas y que tú también vas a querer usar.

Durante años, las cortinas, las persianas clásicas y los estores de tela han dominado en salones, dormitorios y oficinas. Pero cada vez más interioristas apuestan por una opción que combina lo funcional con lo natural: los estores de bambú. No sólo filtran la luz de una forma muy agradable, sino que aportan calidez, textura y un aire sofisticado sin pretensiones. Y en este contexto, una de las propuestas que más está dando que hablar viene de Leroy Merlin y tiene nombre propio. Se trata del estor enrollable translúcido de bambú modelo Slats Hatha de INSPIRE, un modelo sencillo, pero con mucho estilo, que se ha convertido en el nuevo favorito de quienes buscan un toque elegante y relajado en sus espacios. No es casualidad que se vea cada vez más en revistas de decoración y en las casas más cuidadas (y sí, también como decimos, en las más pijas).

Adiós a los estores y las cortinas de toda la vida con Leroy Merlin

El estor de bambú Slats Hatha de INSPIRE ha sido fabricado con bambú natural y tiene un acabado marrón liso que hace que sea perfecto para integrarlo en cualquier tipo de decoración que tengas en casa. No importa si te va la decoración rústica, si eres más de estilo nórdico, bohemio o hasta minimalista. Con este modelo verás como logras ese equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, ya que recuerda un poco a los antiguos visillos de mimbre que se usaban para proteger del sol, pero por otro, su diseño limpio y sus líneas rectas le aportan un aire contemporáneo que encaja perfectamente en cualquier estancia.

Por otro lado, el tejido cuenta con una estructura que ha sido pensada para que una vez colgado, la luz pase de manera sutil por lo que notaremos que todo está iluminado pero sin que la habitación quede expuesta del todo. Gracias a su grado de apertura del 5 %, ofrece una protección razonable frente al sol y, al mismo tiempo, permite mantener cierta intimidad. Además, tiene una barra de lastrado visible en la parte inferior que le da estabilidad y un aspecto más cuidado cuando está bajado.

Diseñado para durar

Una de las ventajas de este modelo es que no solo es bonito, sino también resistente. Con sus 150 cm de ancho y 250 cm de alto, está pensado para cubrir ventanas grandes sin complicaciones. Se acciona mediante un cordón lateral, lo que facilita su uso diario sin necesidad de motorización ni mecanismos complejos. Y por si alguien se lo pregunta: sí, viene con todos los accesorios de fijación incluidos, listos para atornillar.

Aunque no es apto para estancias húmedas ni ignífugo, este estor cumple con su función perfectamente en salones, habitaciones y despachos. Se limpia fácilmente con un paño húmedo, sin necesidad de desmontarlo ni de recurrir a productos especiales. Además tiene garantía de 5 años.

¿Por qué lo están eligiendo en las casas más estilosas?

Lo que ha llamado la atención de interioristas y amantes de la decoración es su capacidad para transformar el ambiente de una habitación sin robar protagonismo. No necesita brillar por encima del resto del mobiliario: simplemente acompaña, viste la ventana y añade textura y calidez. En los espacios donde prima lo natural, el orden visual y los tonos tierra, este tipo de estores se convierte en una elección ganadora.

Otro aspecto que ha seducido a muchos es que se aleja del aspecto más frío de los estores enrollables de plástico o metal. Aquí, el bambú no sólo actúa como material ecológico, sino también como un elemento que aporta bienestar visual. Visualmente aligera la estancia, pero al mismo tiempo la vuelve más acogedora. Y todo eso, por 42,99 euros. Un precio más que razonable teniendo en cuenta el efecto decorativo que consigue.

En definitiva, no todas las casas necesitan cortinas que sean vistosas ni estores de última tecnología. A veces, menos es más y lo más elegante es precisamente lo más sencillo. Este estor de Leroy Merlin consigue justo eso: aportar estilo sin saturar, dejar pasar la luz sin renunciar a la intimidad y lo mejor, no tienes que plancharlo, no hay que cambiarlo cada temporada, y combina con casi todo.

Además, su estética nature responde a una tendencia clara en decoración que representa la vuelta a lo orgánico, a los materiales nobles, a los ambientes relajados que invitan a quedarse. Si a eso le sumas que es fácil de instalar y de mantener, no es de extrañar que esté empezando a desbancar a las cortinas de tela en muchas casas. ¿Y tú vas a hacerte con él? Su precio es de 42,99 euros, con medidas (recuerda) de 150 x 250 cm (ancho x alto).