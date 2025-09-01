Soy experto en plantas y éste es el mejor truco para saber si necesitan agua
Cuidar las plantas parece algo relativamente sencillo: sólo hay que ponerlas en una maceta, colocarlas en un lugar de la casa donde reciban luz natural y regarlas de vez en cuando. Sin embargo, no es tan sencillo. Algunas especies se marchitan aunque las reguemos con frecuencia, mientras que otras se mueren por exceso de agua. Para encontrar el equilibrio y saber si las plantas necesitan agua, existe un truco muy efectivo que no requiere de ninguna herramienta.
El agua es crucial para la vida de las plantas, ya que cumple un amplio abanico de funciones: mantiene la estructura de los tejidos, participa en la fotosíntesis y transporta nutrientes desde la raíz hasta las hojas. Sin embargo, tanto la falta como el exceso de agua son perjudiciales: si falta agua, la planta no puede crecer y se marchita, mientras que, si sobra agua, las raíces se asfixian por falta de oxigenación y pueden proliferar hongos.
El truco definitivo para saber si las plantas necesitan agua
Lo primero y más importante es conocer los factores que influyen en la cantidad de agua que necesitan las plantas, entre ellos el tipo de planta; una hortensia requiere un riego mucho más frecuente que el cactus. En cuanto al tipo de sustrato, los arcillosos retienen más agua, mientras que los arenosos drenan rápido. La época del año también tiene una gran relevancia: en verano, la evaporación es mayor debido a las altas temperaturas.
El truco más sencillo que recomiendan los jardineros para saber si las plantas necesitan agua es el conocido como «método del dedo». Los pasos a seguir son los siguientes:
- Introduce tu dedo índice en la tierra, a unos siete u ocho centímetros de profundidad.
- Si al sacarlo notas la tierra húmeda y que se pega un poco, no riegues todavía.
- Si el sustrato está seco, suelto y no se adhiere, es momento de regar.
Ésta es la mejor forma de comprobar la necesidad de agua, ya que la capa superior se puede secar rápidamente mientras el interior todavía está húmedo. Si no quieres mancharte las manos, en lugar del dedo índice, puedes insertar un palillo de madera en la tierra y sacarlo después de unos minutos. Si al sacarlo tiene restos húmedos, todavía conserva agua.
Errores a evitar
Una vez conocemos el truco de los jardineros para saber si las plantas necesitan agua, es momento de saber cuáles son los errores más comunes a la hora de regarlas:
- Hay personas que tienen un calendario fijo para regar las plantas. Sin embargo, no todas las semanas son iguales, ya que la temperatura, la humedad ambiental y la luz solar varían constantemente. En pleno verano, una planta puede necesitar agua todos los días y, en invierno, sólo una vez cada cuatro o cinco días. Por eso, en lugar de seguir un calendario, lo mejor es introducir el dedo índice o un palillo de madera en la tierra y comprobar si estar húmeda.
- Uno de los principales errores del que advierten los expertos es regar abundantemente y dejar que el exceso de agua se acumule en el plato bajo la maceta. El problema es que las raíces no están preparadas para estar constantemente en contacto con agua estancada, y se pueden asfixiar al quedarse sin oxígeno. Como resultado, las raíces se pudren y la planta muere.
- También es habitual echar sólo un poco de agua sobre la tierra, pensando que así es suficiente. Sin embargo, las raíces se quedan secas. El fondo tiene que llegar hasta el fondo de la maceta, y para ello, la clave está en regar despacio para que el sustrato pueda absorber el agua poco a poco. Cuando empieza a salir por los orificios de drenaje, es momento de parar.
- Finalmente, hay quienes llenan la regadera directamente del grifo, sin comprobar la temperatura del agua, lo cual es un gran error porque si está demasiado caliente o fría puede dañar las raíces. Lo mejor es llenar la regadera la noche anterior y dejarla reposar para que, además además de alcanzar la temperatura adecuada, desaparezca parte del cloro del agua del grifo.