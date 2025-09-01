Soy experto en plantas y éste es el mejor truco para saber si necesitan agua

Cuidar las plantas parece algo relativamente sencillo: sólo hay que ponerlas en una maceta, colocarlas en un lugar de la casa donde reciban luz natural y regarlas de vez en cuando. Sin embargo, no es tan sencillo. Algunas especies se marchitan aunque las reguemos con frecuencia, mientras que otras se mueren por exceso de agua. Para encontrar el equilibrio y saber si las plantas necesitan agua, existe un truco muy efectivo que no requiere de ninguna herramienta.

El agua es crucial para la vida de las plantas, ya que cumple un amplio abanico de funciones: mantiene la estructura de los tejidos, participa en la fotosíntesis y transporta nutrientes desde la raíz hasta las hojas. Sin embargo, tanto la falta como el exceso de agua son perjudiciales: si falta agua, la planta no puede crecer y se marchita, mientras que, si sobra agua, las raíces se asfixian por falta de oxigenación y pueden proliferar hongos.

El truco definitivo para saber si las plantas necesitan agua

#plantcare #plantasdecasa #plantasdeinterior #plantslovers #plantasnaturales #ypikue ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Aprende a regar bien 💧✅ Si eres de esas personas que solo revisa la parte de arriba de la tierra para saber si toca volver a regar… ❌ Estás cometiendo un error grave. ❌ Te explico. La tierra se seca primero por arriba, pero abajo, que es donde están las raíces, puede seguir empapada. Y si sigues regando sin comprobarlo bien… te cargas la planta. 🪴 🧐 ¿Entonces cómo tienes que hacerlo? 👉 Mete el dedo, unos 7 u 8 cm más o menos. 👉 Si la tierra está seca ahí abajo, toca regar. 👉 Si aún está húmeda, mejor espera. Y si te da cosa meter el dedo… pues usa el palito 🌿 💬 Y tú, ¿eres más de dedo o de palito? Te leo en comentarios👇 #planttips

Lo primero y más importante es conocer los factores que influyen en la cantidad de agua que necesitan las plantas, entre ellos el tipo de planta; una hortensia requiere un riego mucho más frecuente que el cactus. En cuanto al tipo de sustrato, los arcillosos retienen más agua, mientras que los arenosos drenan rápido. La época del año también tiene una gran relevancia: en verano, la evaporación es mayor debido a las altas temperaturas.

El truco más sencillo que recomiendan los jardineros para saber si las plantas necesitan agua es el conocido como «método del dedo». Los pasos a seguir son los siguientes:

Introduce tu dedo índice en la tierra, a unos siete u ocho centímetros de profundidad. Si al sacarlo notas la tierra húmeda y que se pega un poco, no riegues todavía. Si el sustrato está seco, suelto y no se adhiere, es momento de regar.

Ésta es la mejor forma de comprobar la necesidad de agua, ya que la capa superior se puede secar rápidamente mientras el interior todavía está húmedo. Si no quieres mancharte las manos, en lugar del dedo índice, puedes insertar un palillo de madera en la tierra y sacarlo después de unos minutos. Si al sacarlo tiene restos húmedos, todavía conserva agua.

Errores a evitar

Una vez conocemos el truco de los jardineros para saber si las plantas necesitan agua, es momento de saber cuáles son los errores más comunes a la hora de regarlas: