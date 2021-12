Podemos acude a los actos en homenaje a la Constitución para impugnarla y denostarla. Entre otros han estado presentes el presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens, que ha asegurado que la Carta Magna española «un traje viejo» que debe renovarse con la mirada puesta en transformar el país en un Estado federal y republicano, además de consagrar «el feminismo, el cuidado al medio ambiente y la garantía de los derechos sociales».

Este dirigente de Unidas Podemos ha asegurado que el PSOE ya está avisado de que no están a favor de mantener la Constitución tal como está redactada hoy por hoy. El partido que lidera Ione Belarra y cuya más que posible candidata es Yolanda Díaz se ha mostrado consciente que la correlación de fuerzas parlamentarias a favor de una reforma es «desfavorable». En este contexto, ha apuntado que si «la calle no presiona», esa voluntad de actualización «no será posible». Frente al Congreso, este portavoz de Podemos ha sostenido que las constituciones que no se pueden actualizar, están «condenadas a morir».

De esta forma, Asens replicaba a una ministra del PSOE que se muestra partidaria de dejar la Carta Magna como está, la titular de Defensa, Margarita Robles. Para ella, la Constitución tiene una larga vida por delante y no necesita reforma. Una posición con la que el de Podemos no está de acuerdo, dado que ese texto, dice, «no es un punto de llegada sino de partida».

«La Constitución se ha quedado como un traje viejo y hay que volver a escuchar la ciudadanía para construir nuevos consensos», ha argumentado el también miembro destacado de En Comú Podem. Así mismo, ha apuntado que para resolver nuevos retos democráticos, como una reforma del sistema electoral que permita una mayor participación directa de la ciudadanía en todos los asuntos públicos, se tiene que meter mano a esta ley.

En este mismo sentido, como recoge Europa Press, Asens ha abogado por una reforma constitucional para tratar la cuestión territorial. Podemos deja claro que no quiere mantener la igualdad entre las 17 comunidades autónomas actuales. Quieren evolucionar del estado autonómico a uno federal, que haga realidad la España «plurinacional y plurilingüe».

Por otra parte, ha hecho un llamamiento a «blindar» los derechos sociales como la Sanidad pública, consagrar los de «nueva generación» como el feminismo y el medio ambiente, así como la derogación del artículo 135 que permite «rescatar a los bancos antes que a las personas». Frente a un Partido Socialista al que tilda de «gran hacedor» y «pilar» del actual marco, Podemos con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente aspira, señala, a ser «protagonista» de un «impulso de regeneración democrática» para rehacer «pactos constitucionales rotos».

En el mismo sentido, su compañero de bancada y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha denunciado un supuesto «virus del negacionismo constitucional» por parte de la derecha para «negar» derechos constitucionales, muchos de los cuales logró «inscribir» el movimiento antifranquista. El también dirigente de En Comú Podem ha afeado que PP y Ciudadanos no dejen pasar un día sin hacer seguidismo de Vox, negando la realidad plurinacional de España con un «discurso nacionalista» propio de quien está «secuestrado por el síndrome de don Pelayo».

Gerardo Pisarello. (Foto. Barcelona)

Pisarello también ha lamentado que, según sostiene, se haya reivindicado en la Cámara Baja el «despreciable régimen franquista» y que no pase un día sin que el PP vaya a «remolque» de Vox, con el líder popular Pablo Casado acudiendo a una misa «en honor al dictador».

También ha cargado contra el PSOE. Defiende que los de Pedro Sánchez no plantan cara a esta «involución», cuando se privó «inconstitucionalmente» al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez de su «escaño» o su «negativa» a investigar las presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I en el Congreso. De esta forma, Pisarello ha llamado a la necesidad de «cambios de fondo» en la Constitución, no mero «maquillaje», y ha defendido que la única vía para hacerlo posible es llamar a las nuevas generaciones a votar una nueva Carta Magna.

Feminismo

Por su parte, la líder de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha escrito hoy en sus redes sociales que la Constitución es «una de las menos actualizadas en Europa» y ha lamentado que la única reforma sustancial en 43 años se haya centrado en el artículo 135, que blindaba la «austeridad».

Por tanto y pese a ser consciente de los «límites parlamentarios», Belarra ha asegurado que «parece sensato plantear» una revisión de la Carta Magna, dado que el 70% de la población actual no la pudo votar.

«La Constitución debe actualizarse para tener, esta vez, madres y no sólo padres, para que la juventud pueda votarla y para incorporar la igualdad o la protección del medioambiente como ejes rectores», ha afirmado para defender que entre los hipotéticos ponentes de una eventual reforma debería haber mujeres. Así, ha pedido un debate «abierto y participativo», que «interpele a la ciudadanía para recoger los nuevos consensos y plasmarlos en la Constitución»: «Mantener lo mejor, llevarlo a la práctica y renovar lo que, por razones obvias, hace ya parte del pasado».

Finalmente, ha reivindicado que durante décadas se ha comprobado que los artículos más difíciles de llevar a la práctica «son precisamente los más sociales», como el relativo al derecho a la vivienda o subordinar la riqueza del país al interés general (artículo 128). «Hacerlos realidad debe seguir siendo un objetivo prioritario para Podemos», ha zanjado.

En el mismo sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado para glosar a varias generaciones feministas que «hicieron posible la democracia» aunque la Constitución «solo tiene padres». «La mejor forma de honrar a quienes han venido antes es seguir luchando por conquistar sus sueños. Nos merecemos una Constitución feminista», ha agregado.