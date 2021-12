Podemos irrumpió en el escenario político reclamando la apertura de un proceso constituyente para «abrir el candado» de la Constitución de 1978 frente aun «régimen que se derrumba». El partido ha rebajado el tono y aparca esa demolición de la Carta Magna, pero sigue en el empeño de impulsar una profunda revisión. La secretaria general, Ione Belarra, ha aprovechado el Día de la Constitución para reclamarlo porque, según la ministra de Derechos Sociales, «parece sensato plantear que la Constitución debe actualizarse para tener, esta vez, madres y no sólo padres».

«Siendo conscientes de los límites parlamentarios, parece sensato plantear que la Constitución debe actualizarse para tener, esta vez, madres y no sólo padres, para que la juventud pueda votarla y para incorporar la igualdad o la protección del medioambiente como ejes rectores», ha escrito en su perfil de las redes sociales.

La líder podemita reclama «un debate abierto y participativo, que interpele a la ciudadanía para recoger los nuevos consensos y plasmarlos en nuestra Constitución». «Mantener lo mejor, llevarlo a la práctica y renovar lo que, por razones obvias, hace ya parte del pasado», añade.

Podemos asume que no existen las mayorías parlamentarias necesarias para iniciar el «proceso constituyente» que antes reclamaba. La renuncia a su ambición histórica no evita, en cambio, que pretendan una revisión tan profunda del actual texto constitucional que lo haga casi irreconocible. No hay que olvidar, por ejemplo, el ataque de Podemos contra la Monarquía y su objetivo de implantar una república en España. O su permanente vocación por derruir el actual modelo territorial para satisfacer las ambiciones del separatismo. El partido siempre ha defendido que la Constitución debe incluir el autodenominado «derecho a decidir» para que Cataluña pueda celebrar un referéndum sobre la independencia.

Las pretensiones de Podemos chocan, en cambio, con la aritmética parlamentaria -PP y Vox ya han avanzado que se oponen a cualquier intento de reforma impulsado desde el Gobierno socialcomunista- pero también con la opinión mayoritaria de los ciudadanos.

La encuesta de Data10 para OKDIARIO confirma que los españoles avalan la actual Carta Magna. Un 51,2% consideran que abrir ahora una reforma, dada la actual situación política, sería «peligroso» frente a un 38,3% que lo ven necesario. Además, sólo un 25,4% de los españoles votaría ‘no’ al actual texto constitucional.