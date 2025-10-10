Podemos quiere un coladero para legalizar extranjeras: declararse prostituta valdrá para regularizarse

Podemos busca la manera de que las mujeres extranjeras abandonen su situación de irregularidad. Entre sus medidas, proponen que baste con declararse «prostituta» para poder acceder a una ayuda social. Los morados critican que los procesos para legalizar a las inmigrantes están fallando e impiden que muchas puedan acogerse a derechos como el acceso a una vivienda o al Sistema Nacional de Salud.

Bajo el pretexto de los derechos humanos y la protección de las mujeres víctimas de la trata o de la explotación sexual, los de Ione Belarra quieren abrir la puerta, a través de una proposición no de ley (PNL), a la regularización de un número indeterminado de mujeres para que, a buena suerte de la administración pública, encuentren una vía rápida para acceder al sistema de ayudas sociales.

Según su escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, en la práctica uno de los criterios que exigen en Podemos es que baste simplemente con declararse «prostituta» o haber sido víctima de la trata para poder legalizar su situación de irregular. Eso, sea cual fuere el motivo. El mecanismo, a falta de un sistema de verificación sólido, podría convertirse, sin embargo, en un coladero administrativo.

Los morados se justifican en que debido a las diferentes «corrientes teóricas feministas», la falta de consenso en torno al negocio sexual de la prostitución ha provocado una «inacción» en cuanto a las políticas públicas se refiere. En este sentido, ponen como ejemplo el trabajo de los suyos al frente del Ministerio de Igualad bajo la anterior dirección de Irene Montero. Entonces, su Plan de Inserción Sociolaboral permitió regular la situación administrativa de cientos de mujeres para acceder a un empleo, una vivienda, el sistema educativo o el sanitario.

Podemos justifica su proposición en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de libertad sexual. Según esta norma, tal y como acreditan, se reconoce que la trata con fines de explotación sexual calificada como tipo de violencia sexual da acceso a las víctimas «a todos los derechos que recoge la ley».

Para Podemos, el método heredado en España, el sistema para acreditar que una mujer es víctima en situación de irregular, no está funcionando. «Estamos viendo como muchas de esas mujeres que, especialmente cuando se encuentran en situación irregular, muchas veces tienen miedo de acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», acreditan en su escrito.

Una razón, la del rechazo a acudir a las autoridades, por la cual, para la formación morada, estas mujeres, al quedar «desamparadas por un Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones», no están pudiendo vivir en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos del país.