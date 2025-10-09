Feijóo pide a Sánchez que deje de «manosear» el aborto contra el PP: «Una causa superada de las mujeres»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al presidente Pedro Sánchez a que deje de «manosear» con causas como la del aborto, a su juicio ya superadas por la sociedad. Feijóo, que le ha acusado de estar «acorralado por la corrupción», sostiene que esté recurriendo a «maniobras desesperadas» para seguir en La Moncloa.

«El verdadero debate que España necesita es sobre natalidad, conciliación y futuro», ha señalado en una dura misiva hecha pública este jueves a través de sus redes sociales. Con ella, el jefe del principal partido de la oposición ha acusado a Sánchez de querer volver a la España de hace 50 años y, con ello, tratar de «reabrir debates» como hiciera con el conflicto en Gaza «para ocultar problemas del presente».

«Ni me presiona ni me condiciona», ha reseñado. «Yo no utilizaré causas superadas ni banderas morales para enfrentar a la sociedad», ha asegurado también en su escrito.

Según Feijóo, el líder socialista del Gobierno se ha empeñado en «meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto» cuando, en los cerca de siete años que lleva al frente del Ejecutivo, «no ha hecho nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden».

«Entre otras cosas», prosigue Feijóo en su carta, «porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y a poder construir una familia».

Una semana después de que los de Sánchez hayan anunciado su intención de blindar por ley en la Constitución la interrupción voluntaria del embarazo, Feijóo ha querido marcar distancias frente a su postura. «Mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción voluntaria de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes», ha expresado.

Afrontar el proyecto vital de muchos jóvenes de crear una familia es sin duda, para el líder del PP, uno de los mayores problemas que como sociedad cualquier Estado debe afrontar. En este sentido, se ha comprometido con el hecho de que «ninguna mujer» se vea obligada a tener que renunciar a ser madre por motivos «económicos, laborales o de vivienda».

«La política debe estar al servicio de la libertad real de elegir cuándo y cómo tener hijos», llega a afirmar de manera rotunda Feijóo en su carta. «Sánchez no defiende a las mujeres: las utiliza. Mientras él se aferra a los conflictos, yo propongo estabilidad, respeto y futuro. Frente a la división y la manipulación, ofrezco un proyecto para unir y hacer avanzar España», reza al final de su escrito.