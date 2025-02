Pedro Sánchez aprovecha los Goya para lanzar una pulla a Ayuso: «Gracias por sacar de Madrid esta gala»

Pedro Sánchez no se ha perdido su cita con el cine español en esta edición de los premios Goya 2025 en los que, fiel a su estilo, ha aprovechado su paso por la alfombra roja para hacer política, y ha incluido en su breve discurso en TVE una pulla contra Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, gobernada por la líder del PP.

El presidente del Gobierno todavía no había entrado al Palacio de Congresos de Granada cuando aprovechó el altavoz que le dio TVE para lanzar un mensaje subliminal relacionado con el pulso que mantiene con Ayuso, a pesar de que evitó mencionar el nombre de la dirigente madrileña en todo momento. Fue cuando Carlos del Amor -periodista de la cadena pública y comentarista de la gala de los Goya- lo entrevistó a su llegada, a la entrada, cuando el jefe del Ejecutivo aprovechó el foco del directo para dejar un recado poco sutil.

Tras poner de relieve la importancia del cine español y de todos los componentes de la industria, Pedro Sánchez procedió a mostrar su gratitud a la Academia y celebró la decisión de haber trasladado el evento hasta Granada, cuyo trasfondo cultural fue el escenario de la gran noche del cine en España.

Carlos del Amor resaltó que Sánchez no se pierde ni una gala de los Goya, a la que suele asistir siempre, incluso hace un año, cuando no renunció a la cita pese al reciente asesinato de los dos guardias civiles de Barbate: «Vengo todos los años. Sobre todo, quiero felicitar a Granada por la acogida y a la Academia por sacar de Madrid esta gala y llevarla a todos los puntos de España porque se vive de otra manera, y Granada es una de las joyas que tiene España, así que es aun más ilusionante», dijo el presidente del Gobierno, que no olvidó mencionar a Madrid y que ésta no acogiera el evento.

El presidente del Gobierno fue recibido en Granada, de hecho, por manifestantes que se acercaron hasta el Palacio de Congresos para mostrar su rechazo a la gestión del Ejecutivo socialista.

Por otro lado, Sánchez guardó silencio respecto al linchamiento al que se está sometiendo a Karla García Gascón, gran ausente en los premios Goya tras la polémica por sus tuits de hace años por los que ha sido cancelada y eliminada de la campaña de la película que protagoniza, Emilia Pérez. Muchos compañeros de la industria sí que aprovecharon el momento para romper una lanza a su favor y subrayar que se le está machacando. Al ser preguntado, Sánchez únicamente se refirió a la «regresión de valores de diversidad, tolerancia y respeto» que, añadió, reivindican «desde el Gobierno de España».