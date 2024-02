Sánchez no renunció a los Goya por los guardias asesinados pero sí lo hizo en 2019 por un mitin del PSOE

El pasado sábado -apenas un día después del asesinato de los dos guardias civiles al ser embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz)-, Pedro Sánchez disfrutó de la gala de los Goya, donde se le vio relajado y sonriente. El presidente socialista dejó constancia de la noche en sus redes sociales, difundiendo un vídeo en el que, muy animado, saludaba y charlaba con distintos actores y directores. Pese a la tragedia, que ha provocado una honda conmoción, Sánchez no canceló su asistencia a la fiesta del cine español, como sí hizo unos años antes: en 2019, alegó que tenía un mitin en Zaragoza junto a los candidatos a las elecciones autonómicas y municipales de ese año, Javier Lambán y Pilar Alegría, y canceló su asistencia.

En esta ocasión, en cambio, Sánchez no tuvo ningún reparo en asistir a los Goya y dejar además constancia de su buen estado de ánimo. La cita contó con la presencia de un destacado despliegue de ministros: la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Igualdad, Ana Redondo y el titular de Cultura, Ernest Urtasun. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sí canceló la asistencia tras lo sucedido aunque, a día de hoy, sigue sin visitar Barbate.

Sin visitar Barbate

Tampoco lo ha hecho Sánchez, quien -cinco días después de la tragedia- no se ha desplazado a la localidad gaditana.

El sábado, apenas unas horas después del asesinato, el presidente del Gobierno cogió el Falcon para participar en un mitin del PSOE en Vigo (Pontevedra). Ese mismo día, voló en Super Puma a los Goya. Un Falcon le llevó de regreso a Madrid al término de la gala. El socialista ha seguido con su agenda habitual y, este miércoles, se ha desplazado a una planta desaladora de Torrevieja (Alicante), también en la aeronave oficial.

Desde el Partido Popular se ha criticado a Sánchez por no haber viajado aún a Barbate. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazó el lunes a esta localidad, donde se reunió con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde allí, criticó al socialista por «ir a un festival» en la «noche de luto» tras la muerte de los dos agentes.

«Todavía no ha venido el Gobierno aquí. Si Marlaska no quiere irse, el presidente del Gobierno tiene que cesarle. Mañana hay Consejo de Ministros y Marlaska no puede sentarse ahí. Si yo fuese el presidente del Gobierno, le daría dos opciones: ‘o presentas la dimisión o tendré que cesarte’. Y si no, el responsable será el presidente del Gobierno», aseveró Feijóo en declaraciones a los medios.

Sánchez tampoco asistió a las capillas ardientes por los guardias civiles, ni a sus funerales, en Cádiz y Pamplona. En éste último se vivieron momentos de tensión, cuando la viuda de uno de los agentes, David Pérez, impidió a Marlaska que le impusiera a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

El presidente del Gobierno publicó un escueto mensaje en sus redes sociales para dar el pésame: «Lamento profundamente la muerte de los agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en la costa de Barbate. Quiero mandar un sentido abrazo a sus familiares y compañeros y mis deseos de recuperación para los agentes heridos. Todo mi reconocimiento a la gran labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico».

En las mismas redes, Sánchez bromeaba poco después tras la polémica protagonizada por una reportera de RTVE, Inés Hernand, quien le peloteó durante la retransmisión de los Goya con un «¡eres un icono, presi, te queremos!».

Ante las críticas, el socialista le mostró su apoyo públicamente con un mensaje: «Inés Hernand, icono eres tú».