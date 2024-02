Feijóo apunta a Sánchez tras el asesinato de los guardias civiles: «Fue a los Goya en la noche de luto»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes desde Barbate la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el asesinato de dos guardias civiles en el puerto del citado municipio gaditano. El líder del PP le acusa de «mirar para otro lado» y apunta directamente hacia el presidente del Gobierno: «Si no dimite, el responsable será Sánchez».

«No puede seguir siendo ministro del Interior. Lleva acumulados asuntos muy oscuros y sin resolver, como la valla de Melilla, la información que parece ser que se ha pasado al entorno de los presos de ETA y la ausencia de medios para luchar contra el crimen organizado en la provincia de Cádiz. Ni siquiera ha venido a Barbate. Y el presidente del Gobierno se va a un festival de cine en la noche de luto -en alusión a la gala de los Premios Goya que se celebró el sábado en Valladolid-«, ha agregado Feijóo al respecto.

Además, el líder del PP ha lamentado que nadie del Ejecutivo socialcomunista se haya desplazado hasta Barbate: «Todavía no ha venido el Gobierno aquí. Si Marlaska no quiere irse, el presidente del Gobierno tiene que cesarle. Mañana hay Consejo de Ministros y Marlaska no puede sentarse ahí. Si yo fuese el presidente del Gobierno, le daría dos opciones: ‘o presentas la dimisión o tendré que cesarte’. Y si no, el responsable será el presidente del Gobierno. No vale con reprobar al ministro, pedimos que se vaya», ha manifestado en declaraciones a los medios.

Asimismo, Feijóo ha trasladado en nombre del PP su «solidaridad y el pésame a todas las familias de los guardias civiles, a las viudas y a los niños que han quedado huérfanos después de este disparatado asesinato con una lancha pilotada por personas con antecedentes penales», recalcando que los agentes se encontraban en una situación de «absoluta inferioridad».

«Hemos mantenido una reunión de hora y media con las asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía, y con los sindicatos de Instituciones Penitenciarias y la Agencia Aduanera. Y todos coinciden. Llevan demasiado tiempo advirtiendo de la ausencia de medios, de las dificultades que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para cumplir sus obligaciones, de la ausencia de efectivos, de la lamentable falta de seguridad con la que trabajan en el Campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz», ha señalado el líder del PP que, junto al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha participado en el minuto de silencio celebrado a las 12:00 horas frente al Ayuntamiento de Barbate.

Propuestas del PP

Feijóo ha recordado que desde 2018 hay un plan presentado «para declarar el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, con lo que eso conlleva: más efectivos, más recursos, más material y más vigilancia». «El programa electoral del PP lo concretaba como un compromiso específico. Llevamos tiempo insistiendo en que este es un punto negro en España y en que la falta de autoridad en la que se ven envueltos lo agentes de Policía y Guardia Civil llevaría a situaciones límites y dramáticas como la que se ha producido. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta dirección y el Gobierno actual no ha atendido estas necesidades. Vamos a trabajar para que lo que ha ocurrido en Barbate no se olvide», ha recalcado.

Feijóo ha exigido que «de una vez por todas, el Campo de Gibraltar sea declarado Zona de Especial Singularidad, con todas las unidades que requiere y los beneficios retributivos que conlleve y con todos los medios humanos y naturales que signifique». «Y debemos hacerlo de forma inmediata», ha sentenciado.

Además, ha pedido trasladar aquellos sumarios «de especial gravedad» a la Audiencia Nacional»: «Tiene medios, experiencia, recursos y personal judicial que están acostumbrados a actos de kale borroka, terrorismo y delincuencia organizada. Propondremos una modificación concreta de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que esos sumarios puedan ser trasladados a la Audiencia Nacional y para dar seguridad y protección a las FCSE que detienen a los delincuentes y que ven que, lamentablemente, no consiguen los fines que persiguen».