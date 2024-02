Gritos de «¡Marlaska dimisión!» tras el homenaje en Madrid a los guardias civiles asesinados en Barbate

La Comunidad de Madrid ha organizado un minuto de silencio por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), y allí se han escuchado varios gritos de «¡Marlaska dimisión!» y «¡Viva la Guardia Civil!». Tras la muerte de dos agentes arrollados por una narcolancha, son muchas las voces que se han alzado contra el ministro del Interior.

En el vídeo que acompaña a estas líneas se puede escuchar cómo, tras finalizar el minuto de silencio en la Puerta del Sol, varias personas han gritado «¡Marlaska dimisión!» y «¡Viva la Guardia Civil!». Algo que ya se escuchó en la concentración que se organizó a las puertas del Ayuntamiento de Barbate el pasado sábado, 10 de febrero.

Lo mismo han pedido las asociaciones del cuerpo, como Jucil. «Hoy lloramos la muerte de dos compañeros arrollados en el puerto de Barbate por una narcolancha cuando intentaban, con sus insuficientes medios, detener a los ocupantes de esta embarcación. Tras estos hechos, Jucil reclama la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien durante años esta asociación ha reclamado la declaración de Zona de Especial Singularidad para esta parte de España donde las mafias del tráfico de drogas y de personas actúan cada vez con mayor impunidad», han recogido en un comunicado.

«Hoy contenemos nuestra indignación porque lo primero es atender a los heridos y acompañar a quienes han perdido la vida. Pero gritamos alto y claro que el cruel asesinato de dos guardias civiles hace necesaria una respuesta inmediata y contundente del Ministerio del Interior y, por supuesto, la dimisión de su actual titular, Fernando Grande Marlaska, quien se ha mostrado incapaz de resolver los graves problemas que el narcotráfico ocasiona en el sur de España», ha afirmado el sindicato de la Guardia Civil.

El PP también pide la dimisión

Este mismo lunes, desde Barbate, Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que «si Marlaska no dimite, el responsable será Pedro Sánchez». «No puede seguir siendo ministro del Interior. Lleva acumulados muchos asuntos sin resolver, como la valla de Melilla, la información que parece ser que se ha pasado al entorno de los presos de ETA y la ausencia de medios para luchar contra el crimen organizado en la provincia de Cádiz», ha agregado.

Asimismo, el presidente del Partido Popular ha recordado que el titular de Interior «ni siquiera ha ido a Barbate», como tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno, que además acudió a la Gala de los Goya sólo un día después de lo ocurrido en el municipio gaditano. «Si Marlaska no quiere irse, el presidente tiene que echarle. Mañana hay Consejo de Ministros y ya no puede sentarse ahí», ha sentenciado.

En la misma línea se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso durante una entrevista en La Mirada Crítica, en la que ha dicho que Marlaska tiene que presentar su dimisión por el asesinato de los guardias civiles. «Tiene que dimitir o ser destituido porque esto no representa a nuestro país», ha recalcado antes de apuntar que «distintos mandos del cuerpo han advertido de que la desprotección es absoluta».

Por su parte, Santiago Abascal ha indicado en una rueda de prensa que Vox «responsabiliza al Gobierno por haber enviado al matadero a estos agentes». Una comparecencia en la que ha querido homenajear a los dos agentes, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel Gómez, «por su servicio a la patria y su servicio incansable. Han perdido su vida en circunstancias de abandono».

Pese a todo, Marlaska ha hecho oídos sordos y ha dejado claro que no se plantea dimitir. «Lo vuelvo a decir, no me planteo dimitir», ha declarado ante los medios en el acto de entrega de condecoraciones al Mérito de la Protección Civil en la Escuela Nacional de Protección Civil.

A su juicio, las medidas que ha implantado su Ministerio «durante estos cinco años son una apuesta decidida en la lucha contra la lacra del narcotráfico» y ha defendido que el Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar es «buena prueba» de ello. Pero en todo caso, ha expresado que «seguirá siendo una prioridad invertir todo lo necesario para la mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad del narco».