Vox señala a Sánchez por el asesinato de los guardias civiles: «Los han enviado sin medios al matadero»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este lunes desde la sede nacional del partido para hacer balance, entre otros asuntos, de lo ocurrido este fin de semana en Barbate (Cádiz) con el asesinato de dos guardias civiles a manos de narcotraficantes, que empotraron sus lanchas contra la pequeña zódiac en la que les perseguían los agentes. «Responsabilizamos al Gobierno por haber enviado al matadero a estos agentes», ha asegurado, exigiendo la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Abascal ha querido recordar a los dos guardias civiles asesinados en Barbate, David Pérez Carracedo y Miguel Ángel Gómez, «por su servicio a la patria y su servicio incansable. Han perdido su vida en circunstancias de abandono», ha recalcado.

«Responsabilizamos al Gobierno por haber enviado al matadero a estos agentes», ha asegurado. Ha recordado el «despliegue de seguridad de los Goya, amenazado por nadie, en vez de en Cádiz. Allí había medios de todo tipo pese a que no había amenazas». «Vimos a Sánchez ufano y sonriente en los Goya, en vez de luto».

«No nos sorprende, quizás sea un consejo de sus amigos del Grupo de Puebla, que les habrá dicho que el narco quita y pone gobiernos», ha indicado Abascal.

«Plomo»

Según ha recordado, «hace unos días, habíamos registrado preguntas denunciando la situación de vulnerabilidad en la que se coloca a agentes y sus familias al no darles medios para combatir a un crimen organizado tan peligroso como el narco».

«Exigimos que para los guardias civiles en primera línea existan todos los medios materiales, humanos y jurídicos para poder responder al narco con toda la contundencia necesaria», ha insistido el líder de Vox.

En este sentido, este mismo fin de semana el presidente de Vox subrayó que al narco se le responde con contundencia, «con plomo». «Nosotros no venimos a decir las mismas palabritas de pésame que el resto de los políticos venimos a decir que el narco no debe avanzar en España», declaró a la vez que decía que no son «palabras infladas de un mitin» y que si tiene que elegir entre la vida de los guardias civiles y la de los narcos, elige la de los agentes de la benemérita.

Abascal y Feijóo

Abascal también condenó este domingo las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre la amnistía que le exigió Junts para conseguir su investidura. En un comunicado en sus redes sociales, Abascal aseguró que se trata de «un grave insulto a los españoles».

«Si no existiera Pedro Sánchez el señor Feijóo acabaría de protagonizar la mayor estaba al electorado jamás realizada en España. Se queda en segunda posición, pero cerca del primer puesto. Es un grave insulto a los españoles», publica el líder en Vox en su cuenta de X -antes conocida como Twitter-.

«A nosotros no nos pillan estafando a los españoles», ha asegurado Abascal este mismo lunes al respecto.

Alberto Núñez Feijóo rechazó la amnistía que le había exigido Junts como condición para hacerlo presidente de España, pero la estuvo sopesando durante un día. Así lo dejó claro el líder del PP en una comida-mitin que ha tenido lugar en Sarria (Lugo), en el marco de la campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero. Feijóo analizó la propuesta de Junts durante «24 horas» y sacrificó la oferta: no estaba dispuesto a ser investido presidente del Gobierno a cambio de una amnistía que, según ha indicado Feijóo este sábado, era «ilegal».