Abascal: «Queremos a los narcos en el fondo del mar»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado, durante un discurso de campaña en Santiago de Compostela, que quiere a los narcos «en el fondo del mar» y «honor gloria para los caídos por nuestra patria, por nuestra libertad y por nuestro orden». Así se ha referido el líder conservador a la tragedia ocurrida en Barbate, donde dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados tras ser arrollados por una narcolancha de grandes dimensiones.

«Hoy es un día de profunda tristeza pero también de indignación y no la vamos a ocultar ni la vamos a tapar como el resto de los políticos que dirán que no es el momento», ha dicho Abascal.

En este sentido, el presidente de Vox ha subrayado que al narco se le responde con contundencia, «con plomo». «Nosotros no venimos a decir las mismas palabritas de pésame que el resto de los políticos venimos a decir que el narco no debe avanzar en España», ha declarado a la vez que decía que no son «palabras infladas de un mitin» y que si tiene que elegir entre la vida de los guardias civiles y la de los narcos, elige la de los agentes de la benemérita.

Asimismo ha recordado que Vox lleva mucho tiempo alertando sobre lo que está ocurriendo en Cádiz con los narcos y los problemas de falta de medios que sufre la Guardia Civil para combatirlos. «Tenemos unas fuerzas de seguridad totalmente indefensas. Sin medios materiales ni medios jurídicos para defendernos, para defender la ley, para defender el orden e incluso para defender sus vidas», ha señalado.

Durante su intervención Abascal también ha criticado al Gobierno por el trato que dispensa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las que, asegura, utilizan para «dar palos a los agricultores y para gasear a manifestantes pacíficos». Ahora bien dice que luego a esas mismas fuerzas las dejan «maniatadas» sin defensa a merced de los criminales para que acaben con sus vidas.

El presidente de Vox también ha lamentado la tragedia de Barbate a través de redes sociales donde ha publicado un mensaje contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Abandonados por Marlaska, que solo se preocupa de reprimir las protestas contra el gobierno. Asesinados por narcos que se aprovechan de la debilidad de un gobierno que se dedica a amnistiar a criminales. Honrados por todos los españoles de bien , que prometemos no dejar de exigir los medios que necesitan nuestros guardias para defenderse y defender nuestras fronteras», ha escrito.

Feijóo exige responsabilidades

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como uno de los responsables políticos de la tragedia ocurrida en Barbate, donde dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados tras ser arrollados por una narcolancha de grandes dimensiones. El líder de los populares ha afeado que Marlaska estuviera ese mismo día diciendo que en la zona de la costa gaditana hay un operativo suficiente cuando por la noche murieron dos agentes por falta de medios.

Así lo ha expresado Feijóo durante el inicio de un discurso de campaña en Sarria, Lugo, donde también se encontraba el candidato a la Xunta de Galicia por el PP, Alfonso Rueda. «Creo que en este momento procede empezar con un reconocimiento a los agentes que fueron asesinados ayer en Barbate por cumplir con su deber. Tienen todo nuestro cariño, nuestra consideración, nuestro respeto y nuestra defensa hasta el final», ha agradecido el presidente del PP.

Asimismo, Feijóo ha felicitado a la Guardia Civil y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por las detenciones practicadas. «Es imprescindible que todo el peso de la ley caiga en los responsables de estos asesinatos y por supuesto en todas las mafias que hay detrás en esa zona», ha remarcado.

El presidente del Partido Popular también ha reclamado responsabilidades políticas inmediatas. «Lo que ha pasado ayer no puede quedarse simplemente en una mera declaración de condena. Esto necesita responsabilidades políticas al máximo nivel y no en los próximos días sino en las próximas horas», ha zanjado.