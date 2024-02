El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hecho oídos sordos a las críticas y peticiones de dimisión que se han desatado este fin de semana después de que unos narcotraficantes asesinasen a unos agentes de la Guardia Civil al arrollarles con una lancha. El titular de la cartera ha expresado que no valora marcharse: «No me planteo dimitir», ha manifestado el magistrado.

«Vuelvo a decir, no me planteo dimitir», ha declarado Marlaska ante los medios este lunes en el acto de entrega de condecoraciones al Mérito de la Protección Civil en la Escuela Nacional de Protección Civil que presidía el ministro de Interior. El magistrado bilbaíno ha identificado las muertes como «unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes».

En todo caso, el titular de la cartera de Interior ha querido «reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años». «Creo que es algo de lo que sois conscientes», le ha espetado a la prensa. Y ha detallado que «el propio viernes, unas horas antes de la tragedia, se presentó el IV Plan de Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar». En esa propuesta, ha explicado Marlaska, se reforzaba «los medios personales y medios materiales» para los agentes de la zona.

«Apuesta decidida contra el narcotráfico»

Por ello, a ojos del ahora político, ha etiquetado sus medidas «durante estos más de cinco años» como «una apuesta decidida en la lucha contra la lacra del narcotráfico». Y ha justificado que el Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar es «buena prueba» de ello. Pero en todo caso, ha expresado que «seguirá siendo una prioridad invertir todo lo necesario para la mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad del narco».

Marlaska también ha evitado entrar en detalles respecto a la viuda de uno de los agentes de la Guardia Civil que se negó a que fuera el ministro quien le entregase una medalla de reconocimiento póstumo a su esposo, David Pérez Carracedo. «Nuestras condolencias y nos ponemos a su disposición para lo que necesiten», se ha limitado a expresar el magistrado. «A los demás solo nos queda respetarlo y seguir trabajando para acorralar al narco como se hace desde hace cinco años», ha añadido el político vasco.

Marlaska fue también preguntado sobre la razón por la que la zódiac que manejaban los miembros de la Guardia Civil era de sólo 6 metros, mientras que la de los narcotraficantes medía hasta 14 metros y mucha más potencia en su motor. Además, se le cuestionó sobre la eliminación hace varios años de la unidad OCON-Sur, para luchar contra el narcotráfico en la zona. El magistrado ha criticado al PP como respuesta a estas cuestiones, arguyendo que su acción de Gobierno «no tienen nada que ver con la política absolutamente ajena a la seguridad de los Gobiernos del PP».

Fuentes del Ministerio de Interior han sostenido que «no se ha desactivado ningún organismo de coordinación desde que se inició el plan del Estrecho». Su argumento es que los 150 agentes de refuerzo que estaban en OCON-Sur cuando el PSOE llegó al poder en 2018, pasaron hace unos meses a formar parte de las plantillas de las comandancias de la zona. Interior defiende que ahora sí que existe un centro de coordinación e inteligencia que responde a las siglas de CRAIN.

Las asociaciones contra Marlaska

Las asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil han solicitado a Fernando Grande-Marlaska que presente su dimisión como ministro después de que los agentes de Guardia Civil perdieran su vida a manos de unos narcotraficantes en Barbate (Cádiz). Jucil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Jupol expresaron su rechazo al titular de Interior y solicitaron que abandonase el cargo. Desde Jucil manifestaron que Marlaska es «incapaz» de «resolver los graves problemas que el narcotráfico ocasiona en el sur de España». En el caso de AUGC, criticaron «el abandono y la pésima gestión» de la zona.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado en un comunicado este lunes que los «trágicos sucesos» que ocurrieron en Barbate «tienen que ser un punto de inflexión en el desarrollo, no solo del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar», sino también para el desarrollo de su trabajo. SUP ha solicitado una reunión este viernes con el subdelegado de Gobierno en Cádiz.

Además, el sindicato ha pedido una reunión en el Ministerio de Interior para solicitar «el reconocimiento como profesión de riesgo para la Guardia Civil y la Policía Nacional» y también «la declaración de Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz».