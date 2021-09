El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que Europa apoya su propuesta para renovar el CGPJ permitiendo que los doce vocales sean elegidos por los jueces y magistrados sin control del Parlamento y así mejorar la independencia judicial. «Nos sentimos respaldados por Europa sobre nuestras peticiones de reforzamiento de la independencia judicial», ha asegurado.

«No hay marcha atrás. Es Sánchez el que tiene que mover ficha. Si no hubiera sido por el PP, que en octubre denunció la reforma que quería hacer Sánchez para elegir el CGPJ con la mayoría de Podemos y del PSOE, esta modificación hubiese salido adelante», ha sostenido Casado en declaraciones a los medios en Berlín tras participar en un encuentro de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) que ha contado con la presencia la canciller federal de Alemania, Angela Merkel.

El líder del PP le ha pedido a Sánchez «respetar» lo que pide «Europa, la Comisión de Venecia, la Constitución y los jueces» para renovar el órgano de gobierno de los jueces. «Si cumple con que los jueces elijan a los jueces podemos renovar los órganos constitucionales de inmediato», ha defendido.

Este miércoles, el presidente del Gobierno acusó al PP de estar en la «insumisión inconstitucional» por negarse a participar en el reparto político del CGPJ. Pablo Casado le ha respondido que «el insumiso constitucional es él» por no «respetar las decisiones del Supremo, pactar con Bildu y con partidos que quieren la destrucción de España con la independencia de Cataluña». «No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza teniendo lo que tiene en el Gobierno ¿Alguien me puede decir un gobierno más radical que el de Sánchez en Europa con comunistas dentro y que dependa de independentistas y del brazo político de una banda terrorista?», ha preguntado Casado.

Pide la dimisión de Marlaska

Por otro lado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «utilizar de forma partidista» las agresiones como la homófoba que supuestamente sufrió un joven en el barrio madrileño de Malasaña y que resultó ser falsa tras reconocer el propio agredido que se lo inventó. «Creo que es muy irresponsable», ha destacado.

Pablo Casado ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber contribuido a la utilización política de esta falsa agresión para cargar contra los partidos de la oposición. «Ya está inhabilitado para ejercer su cargo y está degradando las instituciones», ha señalado.

El líder del PP ha enfatizado que Marlaska «no puede seguir un día más» en el Ministerio del Interior tras «este tipo de agresiones que utilizan de forma partidista» y ha aludido también a actuaciones como el acercamiento de etarras, su gestión en materia migratoria o la «purga» de la cúpula policial que investigaba la «negligencia» del Gobierno en la pandemia.

Tras asegurar que Pedro Sánchez «utiliza» al ministro como «escudo humano», Casado ha sostenido que Marlaska «lo mejor que podría hacer es irse porque ya son demasiados escándalos, demasiada incompetencia y demasiada radicalidad». A su entender, ya no se puede «aguantar más» esta situación.