El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha recordado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sigue habiendo millones de españoles que no llegan a fin de mes a pesar del triunfalismo con el que el dirigente socialista ha arrancado el nuevo curso político.

Casado ha recordado al presidente que mucha gente «lo sigue pasando mal», mientras que este ha protagonizado este sábado un mitin en Jaén en el que ha sacado pecho de la supuesta «recuperación justa» que ha impulsado su Ejecutivo.

«No es casualidad, cuando gobierna la derecha la recuperación de las crisis son lentas, injustas y con corrupción; cuando gobernamos nosotros son rápidas, justas y gestionamos los recursos públicos con ejemplaridad», ha señalado sin sonrojarse Pedro Sánchez.

Por el contrario, el líder de los ‘populares’ se ha puesto este sábado desde Valencia, donde ha visitado la Falla Exposició-Misser Mascó, del lado de los «millones de españoles» que pasan calamidades en este país por, precisamente, las políticas de Sánchez.

En este sentido, ha mencionado «a los jóvenes que no tienen trabajo, a los pensionistas que temen no tener la pensión garantizada en el futuro, a los autónomos y comerciantes que no pueden pagar la factura de la luz o a las familias que no entienden por qué se ve como triunfal las cifras de esta pandemia que sigue arrojando cientos de muertos todos los días».

Con todo, ha animado a mirar al futuro «con esperanza» y ha señalado que el Partido Popular quiere «acompañar» a los valencianos para «salir adelante», ofreciendo «soluciones» para superar las dificultades, al tiempo que ha alabado el carácter «emprendedor» del pueblo valenciano que «siempre habéis mirado más allá, os habéis echado a la espalda las dificultades para seguir caminando hacia adelante».

En clave autonómica, Casado ha asegurado que la Comunidad Valenciana «lo tiene todo para liderar las cifras más exitosas no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo y mundial», puesto «pocas regiones hay en Europa con más recursos, con más gente emprendedora, con más industria, más autónomos, más tradiciones, más fiesta, con más turismo y, en definitiva, con mejor escaparate para que se pueda progresar».

En su opinión, lo que «le falta» a Valencia son «unas buenas administraciones que gestionen bien, de forma cercana a la gente» y que «no tengan líos internamente como estamos viendo en estas coaliciones de gobierno, en estos tripartitos radicales», ha dicho en alusión al Gobierno del Botànic que sostienen PSPV, Compromís y Unides Podem.