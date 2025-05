Óscar López tilda de “chascarrillo” la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel: «Tendrá que probarse»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado este viernes de «chascarrillo» y «cotilleo» la juerga del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos en el Parador de Teruel el 15 de septiembre de 2021 revelada por OKDIARIO a partir de testimonios de personal de este establecimiento hotelero dependiente del Estado. «Tendrá que probarse», ha esgrimido, después que los trabajadores del Parador de Teruel hablaran de «destrozos» y «novias que no son novias», es decir, prostitutas.

En una comparecencia en la Comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones que se sigue en el Senado, López ha reiterado que «nunca he tenido conocimiento de un hecho como este». El ex presidente de Paradores de Turismo SA entre 2018 y 2021 ha confesado además que, tras la exclusiva de OKDIARIO del pasado 7 de abril, no ha vuelto a preguntar sobre este episodio a quienes fueron sus colaboradores en esta empresa pública en aquella etapa. Sólo lo hizo un año después de dejar el cargo al ser preguntado por este asunto por una periodista. Entonces, habló con «sus equipos» y le dijeron que «no había constancia de ese hecho». «Vivimos en un Estado de Derecho y la Inquisición se acabó hace muchos años», ha enfatizado López.

Respecto a su relación con Ábalos, el ministro ha dicho que no se ha puesto en contacto con él tras la información de OKDIARIO y ha confesado que entonces, cuando Ábalos era secretario de Organización del PSOE (y ministro), hablaba «lo normal» con él. Además, ha señalado que no tiene relación con Koldo García, ex asesor de Ábalos, más allá de unos «pocos mensajes». «Jamás me reuní con el señor (Víctor) Aldama, ni he hablado con él», ha dicho también. «Con el señor Koldo no creo haber hablado más de 30 segundos», ha añadido.

Preguntado por la senadora de UPN María Caballero sobre la carta con amenaza de despido -revelada también por este periódico- dirigida por la dirección de la cadena hotelera pública a trabajadores del Parador de Teruel tras los testimonios recogidos por OKDIARIO, Óscar López ha echado balones fuera y se ha limitado a contestar que actualmente «no soy el responsable de Paradores».

Serrano mostrando la carta amenazante -revelada por OKDIARIO- del Gobierno a trabajadores del Parador de Teruel.

Asimismo, en el turno del senador de Vox Ángel Pelayo, Óscar López ha llegado a admitir que «si fueran ciertos los hechos (los del Parador de Teruel), serían gravísimos», ha afirmado. «Si se prueban los hechos, habrá que depurarse responsabilidades, y si no, tendrán que pedir disculpas», ha respondido también al senador del partido de Santiago Abascal.

«Lo celebraban en Paradores»

Con posterioridad, el senador del PP Alfonso Serrano ha planteado al ministro socialista si fue avisado sobre la estancia de Ábalos en el Parador de Teruel, extremo que López ha negado. Ha sido en este pasaje cuando Serrano ha emplazado al ex presidente de Paradores a pronunciarse sobre la carta disciplinaria que su Gobierno, a través de esta empresa pública, mandó a trabajadores del Parador de Teruel.

López se ha desmarcado aquí de la actual presidenta, la ex ministra Raquel Sánchez, y dicho que él nunca mandó una carta en este sentido estando al frente de dicha entidad. El ministro, no obstante, ha enmarcado la misiva en la intención de Paradores de «salvaguardar el buen nombre de la institución». El senador del PP por Madrid ha denunciado que la trama Ábalos cobraba «comisiones» de dinero público y «lo celebraba en Paradores» del Estado.

Antes de la comparecencia, Serrano subrayó también este viernes que la carrera de Óscar López tras su paso por Paradores fue «en ascenso». «Jefe de Gabinete (de Pedro Sánchez), ministro y secretario general del Partido Socialista en Madrid», enfatizó Serrano sobre los cargos que ha ido asumiendo López. «Toda esa carrera fulgurante ha ocurrido después de su paso por Paradores», remarcó el parlamentario popular en declaraciones al Programa de Ana Rosa (Telecinco).