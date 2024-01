Bronco pleno de reprobación a Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. El concejal de Vox ha sido reprobado con los votos del Partido Popular, Más Madrid y PSOE por su encontronazo con Eduardo Fernández Rubiño. Ortega Smith ha intervenido durante 10 minutos y se ha mostrado muy crítico con Rita Maestre: «La asaltacapillas, la que despechugada que entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa, se cree que va a dar lecciones a alguien».

El dirigente de Vox ha dedicado buena parte de su intervención a criticar la actitud de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. Ortega Smith duda de que viera la supuesta agresión al concejal Fernández Rubiño ya que se encontraba de espaldas cuando todo ocurrió.

«Usted dice que el vídeo recoge imágenes muy objetivas y muy claras de lo ocurrido… sí, como cuando usted recogía su abrigo y su bolso totalmente de espaldas al momento en el que yo me acerque al señor Rubiño. No vio usted nada pero como una especie de Agustina de Aragón se puso delante y dijo: ‘Le han agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara, ha habido agresión física’. Lo dijo tres veces, me he leído el acta y consta así», ha defendido el concejal de Vox.

Ortega Smith, además, acusa a Rita Maestre de ser ella precisamente la única que cometió una agresión física durante ese Pleno: «No mienta porque la única agresión y el único contacto físico que hubo fue usted empujándome en el hombro izquierdo cuando yo me marchaba, eso también se ve en el vídeo».

Por otra parte, el líder de Vox en Madrid ha querido retratar la hipocresía de la portavoz de Más Madrid recordándole su pasado activista y su asalto a una capilla: «Ésta portavoz que se atreve a reprobar a un concejal es la asaltacapillas, la que despechugada entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa en la Complutense y al grito de ‘¡arderéis como en el 36!’ o ‘vamos a quemar la conferencia episcopal’. ¿Se cree que va a dar lecciones a alguien usted? La misma que con su silencio complice en las últimas décadas no ha condenado ni uno solo de los ataques que han sufrido los concejales, los portavoces, los cargos públicos, las sedes, los militantes y los afiliados de Vox en cientos y cientos de ataques agresivos».

Una dura intervención de Javier Ortega Smith que se ha vuelto completamente viral en las redes sociales.

Abandono del Pleno

Para finalizar su discurso, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que tras su intervención él y sus compañeros de partido abandonarían el Pleno por no dejarle replicar al resto de portavoces que le iban a reprobar: «A partir de este momento que yo termine de hablar todavía va a haber media hora más de intervenciones del PP, de Hamás Madrid y del PSOE golpista».

«30 minutos a los que yo he solicitado tener una réplica de cinco minutos en la Junta de Portavoces y no se me han concedido. Ni siquiera cinco minutos para poderles contestar a esa repetición reiterada de mentiras y exageraciones. Por tanto, le comunico señor presidente que abandonaremos este Pleno porque no me interesa lo más mínimo escucharles puesto que ustedes no quieren escucharme a mí», ha zanjado.

Los concejales de Vox han sido los únicos en aplaudir la intervención de su líder. Ha sido entonces cuando Ortega Smith ha abandonado la tribuna y se ha dirigido donde sus concejales para juntos abandonar el Pleno.

Ortega Smith, reprobado

Minutos después de la intervención del portavoz de Vox y del resto de partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid ha llegado la reprobación. El Pleno, con los votos de todas las fuerzas políticas salvo Vox (PP, PSOE y Más Madrid), ha reprobado a Javier Ortega Smith por arrojar una botella de agua sobre el escaño de un concejal de la oposición.

El portavoz de Vox ha alegado que el Pleno para su reprobación era «para la reprobación de la hipocresía, de la mentira y del oportunismo». «Intentan tapar la infamia de la moción de censura en Pamplona», ha explicado. «Una vez más el señor Almeida le compra el discurso a la izquierda», ha apuntado.

También se ha dirigido a Eduardo Fernández Rubiño, sobre cuyo escaño derramó una botella de agua hace dos semanas. Según Ortega Smith, la única humillación que se produjo «fue la que hizo» el concejal de Más Madrid «verbalmente a las víctimas humillándolas por el pacto infame ocurrido en Pamplona entregándole la ciudad a los etarras».

Y ha insistido: «La única humillación que se produjo la hace usted cada vez que retuitea a ese indecente concejal de su grupo que se llama Guillermo Zapata, que humilló y despreció a las víctimas judías del holocausto nazi o las víctimas de ETA».