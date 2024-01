Almeida retrata al PSOE: «Si Ortega Smith hubiera hecho un referéndum ilegal ustedes le amnistiarían»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retratado al PSOE por querer reprobar al portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, tras lanzar una botella de plástico vacía de agua al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, durante un pleno celebrado en el ayuntamiento. «Si Ortega Smith hubiera hecho un referéndum ilegal le amnistiarían», ha sostenido Almeida este jueves durante su intervención en el atril del Consistorio.

«Si el señor Ortega Smith hubiera convocado un referéndum ilegal, declarado la independencia, malversado fondos públicos y cometidos delitos de terrorismo, nosotros no le amnistiaríamos ni aunque necesitáramos sus votos. Y ustedes, si necesitarán los votos del señor Ortega Smith para permanecer en el Gobierno de España, le amnistiarían y olvidarían absolutamente todo», ha afirmado Almeida mirando a la bancada del PSOE en el Consistorio.

El dirigente del PP hace alusión de esta forma a la Ley de Amnistía del PSOE pactada con los separatistas a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas amnistiarán, una vez que la norma se aprueba en el Congreso, a los dirigentes separatistas que promovieron el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, entre otros.

«No tengan ninguna duda de que lo que han hecho es precisamente eso, entender la violencia como una excusa para poder seguir en el Gobierno, para poder apartar a la mitad de España», ha apostillado Almeida en alusión a los pactos del Gobierno de Sánchez con ERC y Junts.

El dirigente de la formación de Santiago Abascal ha sido reprobado en el Pleno extraordinario realizado en el Consistorio de la capital. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE y Más Madrid. Todas las fuerzas políticas del ayuntamiento han apoyado esta medida, salvo Vox. Javier Ortega Smith ya ha anunciado que no cederá su acta de concejal pese a haber sido reprobado.

«El señor Ortega Smith necesariamente tiene que renunciar al acta porque no está capacitado para representar al común de los madrileños, dada la actitud y la conducta que tuvo en el Pleno del 22 de diciembre», ha recalcado. «Sabe que se equivocó. Debe asumir su error y entregar su acta de concejal. No ha estado a la altura y no es la primera vez que se pasa de frenada», ha afirmado también la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.

Para justificar su voto, Almeida ha afirmado que ha sido un día «muy triste» en el Consistorio madrileño, pero «necesario» para condenar la «inaceptable conducta intimidatoria» de Ortega Smith con Fernández Rubiño.

«Me gustaría lanzar una idea a todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid. No cabe equiparar a quien agredió con quien fue agredido, pero sí cabe decir que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que hacer un esfuerzo por dar un plus de ejemplaridad frente a todos los madrileños», ha enfatizado Almeida dirigiéndose a los concejales de PSOE, Más Madrid y Vox.

«Cobarde»

Además, el alcalde de Madrid ha tildado de «cobarde» a Javier Ortega Smith por «huir de lo que tenían que decir los grupos municipales», puesto que el portavoz de Vox ha abandonado el debate cuando era el turno de intervención del resto de formaciones. «Huir del debate desde luego le cualifica a él como forma de ejercer y entender la política, pero sí fui testigo de lo que pasó, desgraciadamente testigo privilegiado por estar sentado enfrente del señor Fernández Rubiño y pude advertir desde el primer momento la gravedad y la violencia con que el señor Ortega Smith se dirigió hacia Fernández Rubiño», ha señalado.

Por otro lado, José Luis Martínez-Almeida ha recalcado que ni Ortega Smith quiere dejar su acta de concejal, «ni la izquierda en este pleno quiere que el señor Ortega Smith deje el acta de concejal». «Si eso fuera así, no hubieran hablado más tiempo de Almeida y del Partido Popular que lo que pasó en ese pleno», ha zanjado.