Decenas de personas apoyan a Ortega Smith: «Javier, amigo, España está contigo»

Decenas de personas han acudido a las cercanías del Ayuntamiento de Madrid para apoyar al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. El dirigente de la formación de Santiago Abascal se enfrenta a una reprobación en el Consistorio madrileño por lanzar una botella de plástico vacía al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en un Pleno de hace dos semanas. «¡Javier, amigo, España está contigo!», han exclamado los defensores de Ortega Smith en esta concentración.

«¡Ortega Smith, alcalde de Madrid!» o «¡Javier, valiente, España te defiende!» son los otros cánticos que se han escuchado en esta manifestación realizada en la calle Montalbán de la capital, donde se encuentra el Consistorio. Esta concentración se había convocado días antes, cuando se anunció el Pleno extraordinario sobre el debate de la reprobación de Javier Ortega Smith en el ayuntamiento.

Esta reprobación saldrá adelante con los votos de todos los grupos parlamentarios, incluyendo los del PP. Los populares ya avanzaron la semana pasada que votarían a favor de esta iniciativa presentada por Más Madrid. Sin embargo, la formación de Almeida no apoyarán el punto en el que se exige también el cese del acta de diputado de Ortega Smith.

«La postura del PP ha sido clara desde el primer minuto. Es una actitud reprobable que no se debe dar en un pleno ni en ningún sitio, son actitudes a erradicar de la vida pública. Entendemos que en lo relativo al acta de diputado nacional es en otro ámbito donde debería discutirse y, por tanto, eso es lo que estamos hablando con los grupos», afirmó este martes la vicealcaldesa de Madrid, la popular Inma Sanz, en declaraciones a los medios.

Los manifestantes también han entonado cánticos contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. «¡Ni olvido ni perdón, Almeida dimisión» o «¡No es un alcalde, es un sinvergüenza!» son las consignas que se han gritado contra Almeida.

El incidente

El pasado 22 de diciembre, el portavoz de Vox le lanzó una botella vacía de plástica al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en una sesión del Pleno municipal en el Palacio de Cibeles. Javier Ortega Smith reconoció los hechos y pidió disculpas. Por su parte, José Luis Martínez-Almeida exigió al portavoz de Vox su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento.

«Es un día muy triste y es una agresión inaceptable», aseguró Almeida posteriormente a que se produjeran los hechos, recalcando su condena «sin paliativos». También señaló que el portavoz de Vox «no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileño».

Javier Ortega Smith ha dejado claro en estos días que no renunciará a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, aunque sea finalmente reprobado. Reconoció los hechos y pidió disculpas tras su encontronazo con Eduardo Fernando Rubiño. «No he tocado físicamente a ningún concejal. Que quede claro. Yo no he insultado verbalmente al concejal. Le pido perdón por tirarle la botella vacía de la mesa. Pero no se monte una película de terror», matizó.

«Probablemente como ser humano que soy no debería haberle tirado la botella, que por cierto estaba vacía. No ha habido agresión ninguna y lamento que algunos, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quieran remar políticamente y sacar algún tipo de rédito diciendo que es inaceptable esta ‘agresión’», apostilló Ortega Smith.

El concejal y diputado de Vox ya fue reprobado en la anterior legislatura por el Ayuntamiento de Madrid, cuando afirmó que la crítica de los concejales de otras formaciones le importaba «un bledo», y se salvó en la sesión plenaria del mes pasado de una segunda reprobación por los votos del PP.

«Si pudiera echar el tiempo atrás haría exactamente lo mismo. Iría al mismo acto y diría exactamente lo mismo», defendió Javier Ortega Smith.