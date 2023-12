Bronca en el Ayuntamiento de Madrid: Ortega Smith le tira una botella de agua a un edil de Más Madrid

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha lanzado este viernes una botella de plástico vacía al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en una sesión del Pleno municipal en el Palacio de Cibeles. El político ha reconocido los hechos y ha pedido disculpas. No obstante, ha lamentado los insultos proferidos por el edil que comparte bancada con Rita Maestre. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al portavoz de Vox su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento.

«Es un día muy triste y es una agresión inaceptable», ha comentado el regidor ante los medios de comunicación a la finalización del Pleno en el que se han aprobado los presupuestos municipales de 2024. Considera así Almeida que Ortega Smith, tras tirar una botella al concejal del Más Madrid, «no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños». Todo ello después de la dimisión de Daniel Viondi, concejal del PSOE, que dio un par de cachetes al alcalde en la cara en el mismo foro.

Así, el alcalde ha trasladado su condena «sin paliativos» de lo sucedido al valorar que se trata de un acto «injustificable» al tratarse de una agresión «que nunca ha debido tener lugar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid». «Tanto lo que sucedió con el señor (Daniel) Viondi, como lo que ha sucedido con el señor Ortega Smith, es absolutamente inaceptable y exige a los ojos de los madrileños que ni el señor Viondi tuviera el acta en aquel momento, ni que el señor Ortega Smith retenga el acta en este momento», ha apuntado.

Tras el incidente, los ediles de PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno por las palabras de Ortega Smith. Rita Maestre ha acusado de Ortega Smith de tirar una botella «a la cara» a su compañero concejal.

Por su parte, Ortega Smith ha expresado: No he tocado físicamente a ningún concejal. Que quede claro. Yo no he insultado verbalmente al concejal. Le pido perdón por tirarle la botella vacía de la mesa. Pero no se monte una película de terror». Ortega Smith ha enfadado a la izquierda por poner en duda que la familia de la concejal socialista Adriana Moscoso hubiese sido amenazada por la banda terrorista ETA.

Disculpas de Ortega Smith