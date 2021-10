La Policía Nacional detuvo la noche del pasado martes a Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz Cortés, secuestrada y asesinada en enero de 2008 por el pederasta Santiago del Valle acusado de agredir a una mujer en la entrada de la estación del AVE de Santa Justa, en Sevilla. Candela Medrano llegó a opinar de la familia Cortés cosas como «me c… en el último suspiro que dio tu nieta» o «me importa una mierda los Cortés y lo que tengan enterrado». Se refería a la familia de Mari Luz Cortés.

Al parecer, el exdiputado del PP por Huelva y excandidato al Senado Juan José Cortés estaba junto con su mujer y su hijo cuando se encontraron a Candela Medrano en una de las puertas de la estación de Santa Justa de Sevilla, una conocida tik toker que sube numerosos vídeos a esta red social en la que insulta a Cortés, sus familiares e incluso falta al respeto a la memoria de la niña Mari Luz Cortés. Su padre Juan José fue el impulsor de la ley de Prisión Permanente Revisable para delitos similares al sufrido por su hija.

El encuentro fortuito en la estación sevillana de Santa Justa terminó con Cortés detenido por agredir presuntamente a esta mujer, acusado de un delito de lesiones. Cortés pasó la noche en un calabozo y el martes fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad provisional a la espera de que se termine de elaborar el atestado policial.

Los hechos habrían ocurrido en una de las puertas de la terminal del AVE de Sevilla y pudieron ser grabados por las cámaras de videovigilancia de la estación. Al parecer, Cortés llevaba un bastón con el que golpeó a la mujer. El detonante de la agresión habría sido unos supuestos insultos proferidos por la víctima hacia la niña Mari Luz, asesinada en Huelva en el año 2008.

Ante el interés suscitado por el incidente en Sevilla, Juan José Cortés ha hecho público un comunicado que reproducimos íntegramente:

«Queridos [email protected], sé del interés por todos en conocer lo ocurrido en el día de ayer o antes de ayer. No he podido decir nada debido a mi estado de salud mental por lo arrastrado durante todos estos años y sobre todo un episodios tan desagradable como este.

Hago extensivo un mensaje que acabo de enviar a un amigo, para que entendáis lo difícil que es para mí el día a día…….

Buenos días, querido amigo, siento no poder hablar con vosotros, saben que os tengo mucho cariño, lo único que os puedo decir es que, a esta señora no la conozco de nada, solo sé dé ella que grabó varios videos alegrándose de la muerte de mi hija y diciendo que si Mariluz está muerta, bien muerta está y enterrá, en otro video dijo que ya está bien con tanto Mariluz y tanto con Mariluz que sus huesos ya huelen, que sus hijos están vivos y que los huesos de Mariluz ya están secos y bien secos, en otro video dijo que se hacía un colacao con sus cenizas. Para unos padres esto es muy duro de escuchar.

Lo de Santa Justa fue un encuentro fortuito, y no recuerdo lo que pudo pasar, tengo diagnosticado desde la muerte de mi hija un trastorno de la personalidad por estrés post traumático y a veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro. Es una enfermedad complicada, siento no poder dar más datos, espero que todo se aclare, pero no soy una persona agresiva, sabes lo que he luchado por el bien de los padres y madres de este país y sobre todo por los niños, no quiero que nadie sufra lo que yo he sufrido todo este tiempo junto con mi familia. Cualquier padre tiene derecho a defender a sus hijos con su propia vida y sabes que para mí mi hija es y será.

Esta mujer, se ha propuesto arruinarme la vida, sin saber por qué. DEFENDERÉ A MIS HIJOS COMO GATO PANZA ARRIBA, COMO CUALQUIER PADRE LO HARÍA.

No creo necesario que se realicen juicios paralelos u opiniones sin fundamentos jurídicos, siempre he esperado que la Justicia, que es nuestro garante ante la defensa de nuestros derechos, se pronuncie. Como investigado en este asunto, por supuesto me someto a la autoridad judicial para colaborar a que se aclaren los hechos y si soy responsable de algo, para eso está la ley y la justicia para cumplirla. Por supuesto soy un fiel defensor de nuestro sistema judicial y nuestra justicia. Gracias por vuestro apoyo y solidaridad».

No es la primera vez que Candela Medrano protagoniza polémicas en redes sociales. Ya que ha sido acusada de presunta estafa en muchas ocasiones por pedir dinero por Bizum para recuperar la custodia de sus hijos. Una custodia que perdió, según informes de la Junta de Andalucía por su inestabilidad económica y social.

Candela tiene unos 70.000 seguidores en la red Tik Tok y pedía dinero para recuperar a su hijo pequeño tutelado. Algunas de sus víctimas llegaron a donar cientos de euros para las rifas que publicaba y poco después comenzó a denunciar amenazas, algunas incluso de muerte hacia sus hijos menores de edad. Candela Medrano llegó a reconocer una relación “económica-amorosa” con un señor de 90 años. Encarnación Jiménez Medrano, su nombre verdadero, contaba a sus seguidores que el señor, llamado Francisco,“mantenía mi casa y me proporcionaba todo”.