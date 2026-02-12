Muere un hombre tras ser arrollado su vehículo por un Alvia en Talavera de la Reina (Toledo)

Un hombre ha fallecido este jueves por la noche en Talavera de la Reina (Toledo) después de que el vehículo que conducía fuera arrollado por un tren Alvia que cubría la línea Madrid-Chamartín–Badajoz, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Ninguno de los 206 pasajeros que viajaban a bordo del tren resultó herido, aunque algunos fueron atendidos por crisis de ansiedad. El suceso se ha producido poco antes de que el tren entrase en la estación de Talavera de la Reina (Toledo).

El accidente se produjo a las 20:11 horas, poco antes de la llegada del convoy a la estación talaverana. Por causas que se investigan, el tren arrolló el coche, provocando un gran impacto en el que murió el conductor, único ocupante del vehículo.

Tras recibir el aviso, el 112 ha movilizado hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera de la Reina. También se ha enviado una UVI móvil. A su llegada, los sanitarios sólo han podido certificar el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades han activado el protocolo de intervención ferroviaria para asegurar la zona y facilitar las labores de los equipos de emergencia. Ninguno de los 206 pasajeros que viajaban a bordo del tren ha resultado herido. En cambio, algunos han tenido que ser atendidos por crisis de ansiedad.

Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar cómo el coche ha invadido la vía por la que circulaba el tren Alvia. El tráfico ferroviario se vio afectado de manera puntual mientras se desarrollaban las labores de intervención y retirada.