C. Cuesta y L. Sela

La mayoría absoluta clara de la derecha que parecía evidente hace unas semanas en las elecciones de Castilla y León ha dado paso a un resultado al límite. Los sondeos internos de los partidos apuntan a un PP que podría rondar los 31-33 diputados, un PSOE sobre los 28 escaños y un Vox que obtendría entre 10 y 12 sillones.

Se trata del consenso de los sondeos internos de los principales partidos. Unos sondeos que coinciden con muchas de las últimas encuestas, como la elaborada por OKDIARIO y que revelan que la movilización final del voto puede marcar la gobernabilidad.

Incluso en la peor de las quinielas de esos sondeos internos los dos partidos de la derecha llegarían a los 41 diputados conjuntos que otorgan la mayoría absoluta. Pero ese resultado está lejos de los cálculos iniciales que otorgaban más peso al PP y un despegue hacia una suma conjunta de casi 50 escaños entre las dos formaciones.

La participación esperada se sitúa entre el 66% y el 68%. Pero niveles de baja participación podrían llevar el voto conjunto de la derecha a sus niveles más bajos de las horquillas de los sondeos.

Participación

Por eso la participación del voto constitucionalista puede ser decisiva para garantiza el control por la derecha de una plaza histórica de los populares como es Castilla y León.

El PSOE, de hecho, puede contar con ayuda. Y es que la horquilla otorgada a Podemos le asigna entre 2 y 3 diputados. Esos mismos sondeos apuestan por la entrada en la Cámara autonómica de Soria ¡Ya! y de España Vaciada. Y dan una esperanza de diputados a Ciudadanos de entre 0 y 1. UPL, por su parte, parece tener garantizada la entrada con entre 2 y 3 diputados.

Todo ello significa que una caída de la movilización final del voto podría dar al traste con las opciones de triunfo de los partidos de la derecha.

Este domingo, 13 de febrero, tienen lugar las elecciones en Castilla y León. Y su relevancia se antoja decisiva, no sólo para esta comunidad autónoma, sino también para la evolución futura de los partidos a escala nacional. Todas las últimas encuentras dan como ganador al PP de Alfonso Fernández Mañueco. Como segunda fuerza al PSOE y como tercera a Vox.

La última encuesta de OKDIARIO, publicada el pasado día 7 a las 23:59 horas, otorgaba la victoria al PP y anticipaba que Mañueco podrá revalidar como presidente de la comunidad con el apoyo de un Vox en ascenso, según la encuesta de Data10 para este diario, último sondeo que se ha publicado sobre la cita electoral.

El PP perdía tres escaños respecto al sondeo de la semana anterior y, a seis días de que se abrieran las urnas, se quedaba en los 33 escaños. Son cuatro más de los que disfruta ahora, pero están muy lejos de los 41 que marcan la mayoría absoluta en las Cortes castellanoleonesas.

De confirmarse los resultados de la encuesta (el 23,4% de los castellanoleoneses aún no tiene decidido el voto), a Mañueco no le quedará más remedio que ganarse el apoyo de Vox si pretende seguir presidiendo la Junta y mantener así el poder ininterrumpido del PP en esta comunidad autónoma desde 1987. La candidatura del joven abogado Juan García-Gallardo recuperaba en ese sondeo un escaño respecto al de la semana anterior y subía hasta los 11: 10 diputados más que en 2019.

Escenario por provincias

Los sondeos internos dibujan un escenario ajustadísimo en el que la participación será clave para que el PP arranque a PSOE y Podemos el último diputado en las distintas provincias. En Ávila, por ejemplo, los populares están a 205 votos de ganar el último diputado a los socialistas. En Soria, a 211. En Segovia, a 249. En León, a 516. En Salamanca, 439 papeletas separan al PP de arrancar un escaño al PSOE. En Zamora, 326, y en Palencia, 491. En Burgos, por ejemplo, el PP está a 396 votos de ganar el último diputado a Podemos y en Valladolid, a 677.

Con este escenario, el mensaje lanzado en los últimos días por el PP se dirige a activar la movilización. Los populares pusieron el colofón este viernes con un mitin multitudinario a una campaña de alta presencia nacional, con intervenciones orientadas a levantar los ánimos de la militancia. «O el PP o el caos», avisó Pablo Casado.

«Que no nos engañen con carambolas, que no nos engañen con señuelos. No hay más alternativa ni más experimentos. O PP o sanchismo. O PP o la ruina. O el PP o los socios de Bildu y ERC. O el Partido Popular o el caos», proclamó el presidente del PP, ante más de 2.000 afiliados y simpatizantes congregados en la Feria de Muestras de Valladolid. Además de Casado, Fernández Mañueco estuvo arropado por los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, además de Juanma Moreno (Andalucía) y Fernando López Miras (Región de Murcia), que intervinieron por vídeo.

La presidenta madrileña -cuya presencia en campaña se reforzó con varios mítines no previstos inicialmente- fue también rotunda en su mensaje, instando a votar al PP como «casa común» del centroderecha. Un partido, dijo, «siempre al servicio de España» para corregir «las políticas de la izquierda y la ultraizquierda».