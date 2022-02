El Partido Popular cierra la campaña para las elecciones del próximo domingo en Castilla y León apelando a la movilización y recordando que «no hay más alternativa» para hacer frente al «sanchismo». «O el Partido Popular o el caos», ha avisado Pablo Casado.

Ante más de 2.000 afiliados y simpatizantes del PP que han asistido al mitin de cierre de campaña celebrado en la Feria de Muestras de Valladolid para arropar al candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Casado ha destacado que el PP es la alternativa «moderada, eficaz, sensata y tolerante» frente al Gobierno socialcomunista.

«Que no nos engañen con carambolas, que no nos engañen con señuelos. No hay más alternativa ni más experimentos. O PP o sanchismo. O PP o la ruina. O el PP o los socios de Bildu y ERC. O el Partido Popular o el caos», ha proclamado, levantando en aplausos al auditorio.

Casado ha centrado parte de su intervención en la polémica más reciente del Gobierno -los contactos entre el Ministerio del Interior y el entorno de presos de ETA- y ha pedido de nuevo la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.

«¿Es que no es suficiente decir al PSOE que no se les puede votar mientras pacten con asesinos de niños, de mujeres embarazadas y de 900 mártires de la libertad? Pues eso también está en juego», ha enfatizado.

El PP se ha volcado en esta campaña y ha protagonizado un gran acto de cierre. Además de Mañueco, han tomado también la palabra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los presidentes de la Región de Murcia y de Andalucía, Fernando López Miras y Juanma Moreno, han enviado un mensaje de apoyo grabado al no poder asistir por su agenda institucional.

El partido ha exhibido fortaleza en el mitin de este viernes, el más multitudinario de la campaña. Según el último sondeo de OKDIARIO, Fernández Mañueco podrá revalidar como presidente de Castilla y León, con el apoyo de un Vox en ascenso. Sin embargo, en los últimos días ha surgido el temor a una cierta desmovilización, que podría finalmente provocar un vuelco electoral. De ahí que los esfuerzos del PP se centren en intentar evitar la abstención para frenar un Gobierno de PSOE y Podemos, un clon regional del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ayuso y la «batalla por la libertad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha pedido el voto para su partido, que ha definido como «la casa común» del centroderecha, y al que ha animado a «librar todas las batallas» allí donde gobierna en favor de «la libertad» y la «democracia».

Ayuso, recibida con una fuerte ovación y gritos de «¡presidenta, presidenta!», ha empezado su intervención con un taurino «va por ustedes» que ha provocado los aplausos de los asistentes en la Feria de Valladolid.

La dirigente madrileña ha ensalzado al PP como «el partido que con alegría y mucho trabajo une al centroderecha, la casa común de liberales y conservadores inspirados por valores del humanismo cristiano». Un partido, ha dicho, «siempre al servicio de España» para corregir «las políticas de la izquierda y la ultraizquierda».

En este contexto, ha destacado que el PP «funciona» frente al «fracaso» de la izquierda. «No queremos que nada nos frene, que se nos trate como a un rebaño con el único fin de vivir de nuestros impuestos», ha aseverado, defendiendo su oposición al «odio y el sectarismo».

Ayuso ha dado varias razones para votar a Fernández Mañueco el próximo domingo: Castilla y León, Constitución, instituciones, España y vivir en libertad, siguiendo su lema de campaña.