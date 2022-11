Montero prepara medidas para defender a las madres secuestraniños frente a jueces y policías

La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene entre los objetivos de su departamento poner fin a la «violencia institucional» que, en su opinión, ejercen jueces y policías contra las mujeres. Montero se refiere con ello a la Justicia «patriarcal», como la ha calificado en distintas ocasiones, o a los agentes que, considera, ponen en duda su testimonio y desincentivan las denuncias. La ministra -que no ha dudado en calificar de «madres protectoras» a Juana Rivas o María Sevilla, condenadas por el secuestro de sus hijos- tiene previsto elaborar una serie de «medidas» para imponer su ideología en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con este fin, el Ministerio encargó recientemente la elaboración de un informe -Violencia institucional contra las madres. Aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP)-, por importe de 18.029 euros, como reveló OKDIARIO. Ahora, el departamento ha admitido por escrito en el Congreso de los Diputados que el principal objetivo del estudio es «la elaboración de un análisis de las características y alcance de la violencia institucional contra las madres en España y la aplicación del falso síndrome de alienación parental». Y ello, «con el fin de elaborar un catálogo de recomendaciones y medidas encaminadas a prevenir y combatir esta forma de violencia».

Montero alega que su departamento está «comprometido» con la «necesidad de conocer la dimensión de esta forma de violencia institucional contra las mujeres, todavía persistente en nuestra sociedad actual, con objeto de establecer los instrumentos jurídicos y estrategias necesarias para prevenir y combatir esta forma de violencia».

«Protectoras»

La ministra de Igualdad no ha dudado en referirse, en reiteradas ocasiones, a Juana Rivas o María Sevilla como «madres protectoras», hablando del «maltrato institucional» de los jueces.

«Hasta que no seamos capaces de proteger de manera efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, Juana Rivas, María Sevilla o Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista y hasta que no seamos capaces de garantizar que todas las jóvenes en nuestro país pueden salir de fiesta e ir por la calle seguras no podemos estar satisfechas», señaló Montero, en una entrevista en Telecinco.

«La condena a Juana Rivas sigue siendo una alerta de lo necesaria que es la perspectiva de género en la Justicia», escribió en otra ocasión en redes sociales. En mayo, desde el Ministerio se organizó incluso un foro, I Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional en España, para denunciar el funcionamiento de la Justicia y el supuesto comportamiento «patriarcal» de los jueces.

Montero también ha cuestionado la labor policial. En una ocasión, llegó a afirmar que «la situación que nos estamos encontrando es que cuando una mujer denuncia se le pregunta si iba vestida con una minifalda y que, a lo mejor, por eso iba provocando». La afirmación provocó una honda polémica entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La ministra ha demostrado su doble vara de medir en numerosas ocasiones. El último caso, con ocasión del asesinato de una madre a su hija en Gijón después de que el juez otorgara la custodia de la niña, Olivia, de 6 años, al padre. Montero ha tardado dos días en condenar el asesinato, tras ser instada a pronunciarse en el Congreso de los Diputados.