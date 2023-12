Mónica García usa el Senado para su ‘vendetta’ contra Ayuso rescatando el bulo de su hermano

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprovechado este martes su intervención en el Congreso de los Diputados para arremeter contra un enemigo confeso al que no pudo derrotar en las urnas: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ahora senador. Lo ha hecho recuperando las acusaciones contra la familia de Ayuso por los contratos de mascarillas. Un caso que llegó hasta la Fiscalía Europea y fue archivado. Como también fue archivado en la Fiscalía Anticorrupción española.

«La verdad es que me alegro de verle nuevamente, de vernos las caras nuevamente aquí como senador. Ese sillón de senador es el premio justo por los servicios prestados al Partido Popular, que no a la ciudadanía de Madrid», le ha señalado la ministra al ex consejero madrileño Ruiz Escudero.

Ahí ha comenzado la retahíla de la titular de Mónica García contra el Gobierno de Ayuso: «Para los que no conozcan al señor Ruiz Escudero les voy a contar una parte de su currículum. Es el que firmó el contrato para que se lucrara el hermano de la presidenta, es el que regó de contratos un hangar con nombre de hospital, que siguió regando de contratos dos años después de la pandemia. Es el que firmó los protocolos de la vergüenza, señoría».

García ha optado por recuperar, así, la lista de argumentos con los que ha intentado hacer mella en el Gobierno de Díaz Ayuso durante cuatro años de la pasada legislatura, que el PP finiquitó con una mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado 23-J. De hecho, son argumentos que ya han sido desacreditados anteriormente: la acusación contra Ayuso y su hermano pasó por el filtro y fue archivada en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, en la intervención de la Comunidad de Madrid, en la Cámara de Cuentas, en la Fiscalía Anticorrupción y, por último el pasado mes de marzo, en la Fiscalía Europea.

Pese a ello, Mónica García ha vuelto a resucitar esa acusación contra Ayuso, la misma que usó el que hoy es su jefe, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el día en que el Congreso debatía su investidura. En aquel momento, Ayuso contestó con el polémico y ya icónico «me gusta la fruta». Este martes, sin embargo, la presidenta de la Comunidad no estaba presente en el Senado.

La obsesión del Zendal

También ha recuperado García otra de sus obsesiones: el hospital Zendal. Un centro creado específicamente para la pandemia, levantado en tiempo record, y que terminó siendo el hospital que más pacientes de Covid trató.

Sin embargo, la decisión de no cerrarlo para dedicarlo a otros usos se convirtió en un quebradero de cabeza para la izquierda madrileña: desde el fin de la pandemia ha servido para recibir y curar a heridos de guerra ucranianos, para atajar un pico de enfermedad respiratoria en enero de 2023, y más recientemente convertido en un centro pionero en neurorehabilitación para pacientes de enfermedades como el ELA.

Las huelgas contra Ayuso

Además, Mónica García ha acusado a Escudero de no reunirse con los médicos durante la huelga madrileña de sanitarios. «Ahora, de repente le ha entrado una extraña y repentina preocupación por los profesionales, por cierto, con los que usted no se reunió ni una sola vez las veces que estuvieron en huelga para pedir mejores condiciones para tratar a los madrileños y las madrileñas».

Se trata de una afirmación que no se ajusta a la realidad: la Consejería de Sanidad de Ruiz Escudero se reunió hasta en 14 ocasiones con los representantes sindicales. En uno de los encuentros clave para desatascar la situación, el del 28 de febrero. Estuvo presente el consejero, duró dos horas.

«Cuidar a los médicos»

Mónica García terminó su alocución en el Senado con otra declaración: «No pasa nada, no se preocupen tanto y ocúpense más de cuidar a los profesionales para que no pierdan la vocación y no cuelguen la bata. Este Ministerio va a trabajar al 100% por cuidar a los profesionales y por retenerlos».

Otra afirmación cuanto menos sorprendente: Madrid congrega a los mejores hospitales de España en el ‘top 100’ mundial, mientras 37 médicos madrileños están entre los mejores 100 de España. Datos que serían difíciles de alcanzar sin la capacidad de retención de sanitarios que tiene actualmente la Comunidad de Madrid.

Archivado el caso mascarillas

El pasado mes de marzo, la Fiscalía Europea archivó el caso de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso con un «demoledor» informe en el que concluía que tras una «exhaustiva investigación» no quedó acreditada «irregularidad alguna» en el caso.

La Fiscalía Europea se unía así a otros tantos organismos que tampoco decretaron irregularidad alguna en el caso que ahora esgrime Mónica García en el Senado: la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, la intervención de la Comunidad de Madrid compuesta por funcionarios, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y además todas las denuncias presentadas por los partidos de la oposición.

«¿Es justo lo que se le ha hecho a él? ¿Se pueden imaginar lo que ha supuesto para su trabajo esta campaña de desprestigio a la que se ha sumado el propio presidente del Gobierno y todo su consejo de ministros? Han dedicado miles de horas a señalarle civilmente. Pablo Iglesias ha llegado a publicar su foto como si de un delincuente se tratara, Vox, Más Madrid, Podemos, PSOE, nadie ha faltado a la cita», lamentaba entonces la Ayuso, que este miércoles ha tenido que presenciar como Sánchez, el aspirante a presidente del Gobierno gracias a los votos de los independentistas catalanes, amnistía mediante, volvía a sacar a colación un caso que ha quedado archivado para tratar de ensuciar su nombre y el de su familia.

«Me alegra demostrar que presido un gobierno honrado. Y más me alegra saber que formo parte de una familia honrada que nunca ha tenido vinculación con la política y que a pesar de vivir permanentemente señalada, siempre está a la altura y me permite presentarme entre los madrileños demostrando que mi vocación de servicio público es el motor de mi vida y que nunca aprovecharía esta responsabilidad para beneficiar a mi entorno», concluyó Díaz Ayuso el día que se conoció el informe de la Fiscalía Europea, que Mónica García parece no haber leído.