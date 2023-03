La Fiscalía Europea contra el Fraude ha decidido archivar el caso sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros a la Comunidad de Madrid. Una causa abierta en torno a las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El organismo comunitario concluye que en este proceso de compra, un total de 1,5 millones de euros de los que el hermano de la presidenta cobró 283.000 euros de comisión, no hay pruebas de sobreprecios: “No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”, dice en un comunicado.

«Se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito», informa la Fiscalía Europea contra el Fraude sobre una decisión se toma con el acuerdo de la representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, que también fue la ex fiscal Anticorrupción del caso Gürtel.

«En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid», concluye la Fiscalía Europea

En abril de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó por el procedimiento de urgencia 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, propiedad de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la familia, para comprar mascarillas. La lucha interna de poder en el PP reveló que el hermano de la presidenta regional había intervenido en la operación y cobrado una comisión de la empresa por su papel en todo el proceso.

La Comunidad de Madrid reconoció que Tomás Díaz Ayuso cobró, en total, 283.000 euros de esta empresa pero que sólo 67.000 eran imputables a esta operación.

En junio del año pasado la Fiscalía Anticorrupción española decidió archivar el caso al entender, entre otras cosas, que no había quedado probado que Isabel Díaz Ayuso tuviera intervención en el proceso para beneficiar a su hermano. “No ha intervenido en el procedimiento” de contratación de la empresa que pagó una comisión a su propio hermano.

“No consta intervención directa ni indirecta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente como tampoco -ya se ha dicho- de la mediación en su nombre de D. Tomás Díaz Ayuso ante funcionario o autoridad alguna”, concluyó en el decreto de archivo el departamento que dirige Alejandro Luzón. Según Anticorrupción, Ayuso ni siquiera tenía obligación de abstenerse.