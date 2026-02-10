La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desplegado una metáfora científica para defender la creación de una nueva candidatura de coalición de extrema izquierda como la que hoy encabeza la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «Somos átomos progresistas de izquierdas que nos agregamos para hacer una molécula que tiene hambre de todavía más políticas transformadoras», ha asegurado la también dirigente de Más Madrid en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes desde La Moncloa.

La titular de Sanidad ha tratado de explicar de esta manera las diferentes sensibilidades que compondrán la lista unitaria en la que se coaligarán los partidos de la extrema izquierda en las próximas elecciones de 2027.

La que fuera líder de la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha defendido también la figura de Yolanda Díaz. «Es y ha sido la mejor ministra de Trabajo», ha expresado. Todo ello después de las declaraciones de Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, sugiriendo que la ministra de Trabajo debía dar un paso al lado.

A la vez, García ha tomado distancia con la propuesta de un frente de izquierdas independentistas que proponía el diputado de ERC, Gabriel Rufián. «Me parece bien que se hagan propuesta y que haga diálogos y que ponga debates encima de la mesa pero necesitamos organizaciones arraigaos en el territorio», ha matizado la ministra.

«Lo que ha propuesto el señor Rufián ya lo propusimos en 2023», ha expresado, para abundar en que el período de Sumar en el Ejecutivo ha «dado resultados en políticas transformadoras». Y ha pedido a todos los que quieran sumarse que la casa que construyan «sea de piedra» y que se evite «empezar por el tejado».

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha acogido la metáfora científica utilizada por Mónica García. «Sorprendéntemente, el otro átomo está de acuerdo», ha ironizado el también representante de Sumar en el Consejo de Ministros.

Reunión de la extrema izquierda

Todo ello llega en el mismo día en el que Sumar, los Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid han anunciado la realización de un acto para sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales. La cita tendrá lugar el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Todas ellas ya fueron de la mano en las pasadas elecciones de 2023 bajo las siglas del partido fundado por Yolanda Díaz. Ahora, pretende relanzar el espacio de extrema izquierda después del desgaste patente en las encuestas electorales antes de los comicios previstos para 2027.

Todavía se desconoce cuáles son los dirigentes que formarán parte del acto y cuáles de ellos tomarán la palabra. En todo caso, los mismo partidos coinciden en pedir autonomía para sus formaciones dentro de esa próxima coalición.

En ese mismo sentido, Mónica García ha apelado al respeto a la implatación territorial que algunos partidos tienen en determinados territorios: «Necesitamos organizaciones arraigaos en el territorio».

Fuentes de estos partidos apuntan a seguir el modelo de Chunta Aragonesista, la formación de extrema izquierda que en los comicios autonómicos de este domingo logró duplicar su representación, de los tres diputados que tenía en las Cortes a los seis.